Чем русский отличается от европейца?

Сегодня в политическом шоу на НТВ «Место встречи» обсуждался вопрос о российском мировоззрении и его отличии от европейского.

Сколько правильных и неправильных вещей там наговорили… Можете сами послушать. Какие только формулы не предлагали.

Говорили о заимствованиях из европейской культуры и удивлялись, что европейцы из русской себе ничего не берут. Подразумевали, что это говорит о большем развитии европейской культуры.

Странные люди. «Эксперты», а не знают того, что наиболее берущей из других культур, культура, была культура Древнего Рима. Он брал отовсюду. Брал форму широкого короткого меча и выборность консула. И многое, многое, многое. Читайте историю. Даже христианство взял, когда понадобилось.

Не в этом дело.

Готовность брать лучшее вовсе не говорит об отсталости.

И ни кто не будет спорить что живопись России, её музыка и многое в литературе, трудно отличить от европейского…, если вообще возможно.

Но отличие есть и чувство того, что оно есть, есть практически у всех.

И что совсем удивительно, так это то, что однозначно сформулировали это отличие, очень даже прозападные советские фантасты Стругатские.

Правда вложили эту истину в уста совершенно не русского человека Рэдрика Шухарта.

А слова это были: «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!».

Но эти же слова можно вставить и в уста Максима Каммерера из «Обитаемого острова» и Антона из «Трудно быть богом».

Это слова, это чувства русского человека.

Именно русского.

Европеец вполне может желать счастья для всех. Но его мотивом будет то, что когда этим всем будет хорошо, хорошо будет и мне.

Это нормально. Я вовсе не осуждаю такую позицию.

Но русский, советский желают этого просто так. Как там ему будет, вопрос второй, но хочется, чтобы всем было хорошо.

Кто из европейцев бросался грудью на пулемёт, чтобы спасти товарищей? Кто направлял свой самолёт как снаряд, во врагов? Кто шёл на таран? Кто выбирал смерть взрывая себя гранатой вместе с врагами? Кто вызывал огонь на себя, или говорил в камеру «Работайте братья», зная, что это его последние слова?

Не зависимо от этнического происхождения, это всё русские люди.

Происхождение этого желания «Счастье для всех» понятно. Русь она общинная, а не индивидуальная. Советский лозунг «Здоровье каждого богатство всех!» из той же серии.

Есть и в России те кто идёт к успеху по головам рядом стоящих. Но в отличие о западной культуры, народ с этим не солидарен.

А вот лозунг «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный!» — это то, чем русский отличается от европейца.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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