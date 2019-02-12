Предисловие.

Прежде всего хочу заявить, что ни российского, ни украинского гражданства у меня нет, как нет и заинтересованности в объявлении Крыма украинским или русским. Я родился и вырос в СССР, на территории Украина, называвшейся УССР.

Но украинские нацисты выбрали вопрос: «Чей Крым», как проверку того, является ли человек им своим, то есть нацистом, или нет.



Поэтому, чисто инстинктивно, хочется сказать: «Крым это Россия». Но просто так это сказать, это как в ответ на оскорбление, ответит: «Сам дурак». А это не довод.Тем более, что на самом деле, считать Крым Российским, это как Константинополь турецким, а Карфаген арабским.Нет, господа. Так не пойдёт. Не пойдёт, тем более, что в вопросе «Чей Крым?» как в капле росы, отражается вся современная политическая, экономическая и социальная реальность. Но я попытаюсь посмотреть не столько на отражения, они бывают обманчивы, а сквозь саму эту каплю, как сквозь увеличительное стекло.

Замечание первое. Кто отобрал у украинца Крым?

А чьим был Крым с 1991 по 2014 годы? Украинским? Но ведь и россияне и украинцы ездили туда загорать и купаться даже не задумываясь на какую страну он записан и какой, двухцветный или трёхцветный флаг над парламентом Крыма.

И тут, на Украине произошёл фашистский переворот, который те, кто его произвёл, для красоты назвали революцией достоинства. Они решили перевести всю страну на один язык – украинский.

Я ненавижу всех, кто старается заставить человека писать, говорить и думать не на том языке, который он слышал от своих родных, когда только учился говорить. Такое насилие ломает человеческую личность, и я бы за это расстреливал, вешал и топил этих падлюк.

Ключевое слово в предыдущей фразе, слово «заставить». Я вовсе не против когда человек говорит на многих языках и даже за. Я сам свободно читаю на украинском, понятно говорю…, а пишу с ошибками я на всех языках. Мой сын, знает на уровне родных, три языка, а дочь в придачу учит японский. Это здорово. Но заставлять??? Любое насилие должно караться.

Весь юго-восток Украины и тем более Крым, имели своим родным языком русский. И опасаясь погрома (а этим погромом угрожали) решили выйти из состава Украины.

И вышли.

Ну и что? Что это для простого адекватного украинца? Что, теперь его не пустят в Крым купаться и загорать? Да и сейчас ездят.

Нет, для воров-олигархов это конечно важно. Но Россия и собственность отбирать не торопилась. Отбирали, но у тех, кто начинал выпендриваться. Но это простых людей не касается.

И повторяю: Для простого украинца выход Крыма из Украины, и вход его в Россию, совершенно ничего не изменил.

Перекрыли въезд в Крым, нацисты.

Они обрезали Крыму свет, перекрыли воду и ж.д.трасу Москва Симферополь. А именно по этой железной дороге я, из Днепропетровска всегда и ездил в Крым.

Не Крым и не Россия отобрали Крым у простого украинца. Не Крым и не Россия, перекрыли украинцам (людям разных национальностей живущим на Украине) доступ к черному морю Крыма и ласковому крымскому солнцу. Это сделали украинские нацики.

Чего же наезжать на Россию?

Замечание второе. В чём виноваты СССР, КНДР, Куба и Венесуэла, Китай.

Представь себе, мой читатель, как жилось бы в СССР, если бы против неё с самого начала не вела войну Антанта и не принесла ей разруху?

Если бы не было Великой отечественной войны и принесенной ей разрухи?

Если бы СССР не давили постоянными санкциями?

Какая была бы жизнь в этой стране?

А ведь, несмотря на всё это, СССР первой запустила спутник, человека в космос и многое, многое, другое.

Социализм не сильно эффективный экономический уклад, но история показала, что он намного эффективнее капитализма и империализма. Просто ему всё время и с максимальной интенсивностью мешали.

Вот например сейчас говорят, что Мадуро, президент Венесуэлы, довёл страну до экономического кризиса. Но при этом забывают сказать, что США и Британия украли у Венесуэлы 35 миллиардов долларов и возвращать не хотят.

А ведь если бы эти миллиарды небыли украдены, то не США строили бы стену защищаясь от латинос, а Венесуэла строила бы стену защищаясь от незаконных мигрантов из США.

А Куба? А КНДР?

Но хозяева очень нервничают, когда кто-то хочет лишить их возможности дармовой роскоши, обеспеченной эксплуатацией других людей.

Нет такого преступления которого они бы не совершили.

Переворот на Украине финансировали США. Россия медленно, но верно возвращается к социализму. Олигархи или превращаются в руководителей бизнесов, или уматывают. А не захотевшие умотать и стать просто руководителем, садятся на некороткие сроки. Строится вертикаль власти. И как только на империалистическом западе поняли направление движения России, так и начались санкции, гонки вооружений и прочие.

А когда мягкая сила обществу хозяев не помогает, в страны вводятся войска и начинаются бомбардировки городов. Югославия, Ливия, Ирак…. Начинаются финансируемые эксплуататорами, цветные революции.

У них много методов и орудий. Украина один из них. Плевать хозяевам на народ. Главное остановить тех, кто показывает, что жить без хозяев можно.

Но это эксплуататорское общество упустило Китай.

Пока разоряли СССР, Китай поднялся. Хуавей, где у «хозяина» меньше трёх процентов акций, стала самой мощной компанией в области связи.

А Китай и Россия мощный союз.

США, лидер этого гнусного мира эксплуататоров, мечутся, но кроме мелких гадостей уже ни на что не способны. Всё что они могут, это взорвать себя вместе с остальным миром.

Социализм медленно, но неуклонно пробивает себе дорогу.

Поэтому, проплаченные США нацики и отобрали у украинцев Крым.



Крым, мой читатель, советский. Крым это часть СССР.

Почему?

Референдум СССР, провозгласил единство СССР.

Референдум высший законодательный орган страны. Другого референдума, который изменил решение этого, не было.

Но может, какой другой законодательный орган пусть не совсем законно, превысив полномочия принял такое решение?

Съезд народных депутатов СССР, не принимал такого решения.

Президиум съезда народных депутатов СССР, такого решения тоже не принимал.

И даже председатель президиума такого решения не принимал?

Нет.

Значит, превышения полномочий не было.

У президента, поскольку это исполнительная, а не законодательная власть, это чиновник. И таких полномочий, даже минимальных, у президентов не было. Но и такого решения президент СССР, не принимал.

Может народных депутатов других республик подавали съезду советов народных депутатов СССР решения своих республик о выходе из СССР?

И этого не было.

А это значит, что если закон существует и работает, то СССР существует и все преступные решения чиновников ничтожны, что на юридическом языке – недействительны, и всех их последствия должны быть уничтожены.

А если закон не существует, то и вышедших из СССР стран не существует. Есть территории, которые теперь нужно или разделить в согласии с Россией, как с правопреемницей СССР, либо полностью ввести в состав России.

А как?

Поэтому киевская власть с 1991 года не легитимна, и все кто её защищал, должны быть подвергнуты высшей мере социальной защиты.

Можно, из гуманных и гуманитарных принципов, заменить высшую меру на десять лет без права переписки.

Так что – Крым это СССР!

Закон суров, но закон.

Замечание четвёртое. Сослагательное наклонение.

Говорят, что история не имеет сослагательного наклонения. И это, как не крути, правильно. Однако, сослагательное наклонение есть у нас в голове и не так уж дурно, если придавать ему положенное внимание.

Рассматривая, какие возможности упустила история, мы можем подумать, как исправить допущенные ошибки, но не в прошлом, а сегодня.

И так, что было бы, если бы в установленном законом порядке, законодатели Украины обратились к законодателям СССР, с заявлением о выходе из СССР?

То есть, если бы не подонки, стремящиеся к личной власти, а парламентарии решали бы этот вопрос.

Украина хочет выйти из СССР? Это развод. Разводятся супруги, так почему бы не разводиться странам?

Украина может выйти из СССР, в том виде, как она туда вошла. Это не значит, что сносить дома в Киеве построенные во времена, когда Украина была в СССР. Но это значит, что Украина может выйти исключительно с теми территориями, с которыми она вошла в Российскую Империю: Киев, Черновцы …. Без Харькова, Екатеринослава, Херсона, Николаева, Крыма, Одессы….

Не согласна? Справедливо. Тогда Украина обязана стать федеральной и объявить во всех областях референдумы о выходе из СССР. И уж кто не согласится, остаётся в СССР.

Но ведь и сейчас не поздно?

Пора уже узаконить распад СССР по закону.

Во время выборов власти, ну там президента, парламента, в каждой области ВСЕХ оторвавшихся республик, должен пройти референдум о выходе или о возвращении в СССР.

Иначе вводить войска и строго наказывать сепаратистов.

И что, в этом случае, проголосовав за выход из СССР, области Украины по закону станут независимыми?

Нет господа.

Дело в том что существуют принятые ООН права человека, под которыми Украина подписана.

Всеобщая декларация прав человека:

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

Статья 13

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

ВОЗВРАЩАТЬСЯ В СВОЮ СТРАНУ!!!

А права человека выше прав народов и государств.

А это значит, что я покинувший СССР имею неотъемлемое право вернуться в СССР.

Не на Украину и не в Россию, а в СССР. И передвигаться по ней я тоже могу куда захочу, в Киев, в Москву, в Тбилиси, Ташкент, Ригу….

И поскольку в правах не записано «каждый живой человек», так даже если всех рождённых в СССР перебить, я завещал своё тело возвратить в СССР. И даже в Крым.

Так что или будьте любезны восстановит СССР, либо отменяйте права человека. Хотя закон обратной силы не имеет.

Вот так.

СССР существует. Закон суров, но закон.

А нациков… перебить.

