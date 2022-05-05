Будущий президент США — Линкольн

Мы давно наблюдаем за демократией и тем как она развивается.

Сначала в демократических выборах участвовали только те у кого были рабы.

Потом для участия в в демократических выборах стало достаточно иметь собственную землю.

Потом стало можно участвовать в в демократических выборах, став солдатом, чтобы эту собственную землю захватить.

Потом все люди стали равны.

Потом голосовать разрешили женщинам

Потом неграм…

Демократия всё время развивалась

Но вот, на предыдущих выборах США разрешили голосовать покойникам.

То есть, демократия сделала следующий шаг.

Неизменным оставалось то, что президент США должен был в США родиться.

Но заметьте, ни где не сказано, что он должен быть живым.

И если покойникам можно избирать, то почему им нельзя избираться?

Это нужно на следующих выборах в США продемонстрировать.

Негр президентом США уже был. Женщина даже сейчас вице-президент.

Авраам Линкольн, был президентом США всего один срок. И разве он был плохим президентом?

Нужно дать ему ещё один шанс.

Законам США это ни как не противоречит.

Патентую.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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