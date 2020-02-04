Будь проклят, Дан Михман?

Что же он сказал?
«Он обратил внимание на то, что в видеоматериалах, показанных на форуме, никак не были отражены факты раздела территории Польши между Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году, не была показана и оккупация Западной Европы в 1940 году. Кроме того, на представленных картах были неправильно показаны границы Польши и ее соседей. Профессор также отметил, что некоторые концентрационные лагеря были ошибочно отнесены к лагерям смерти».
Для меня этот субъект сравнялся с капо, охранявших вместе с нацистами своих соплеменников. Вечное забвение его праху и плевок на его могилу.
Правда не бывает сбалансированной.
Правда или правда или ложь.
Прошу раввинат Израиля, запретить хоронить Дана Михмана, на еврейском кладбище.
Гореть ему в аду!
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