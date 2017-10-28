Борьба с канабисом — фашизм.

Наконец человечество начинает прозревать. Отказ от употребления канабиса и запрет на это употребление нужен с целью разрушения семьи.

Исследователи из Медицинской школы Стенфордского университета под руководством доцента кафедры урологии Майкла Эйзенберга, сообщиили:

«Люди, регулярно употребляющие каннабис, чаще занимаются сексом.

Употребление марихуаны очень распространено, но ее влияние на интимную жизнь, в том числе, зависимость сексуальной жизни от частоты употребления каннабиса, никогда прежде не изучалось.

Между тем, несмотря на часто высказываемое медиками опасение, что употребление марихуаны может ослабить сексуальное желание, новое исследование демонстрирует прямо противоположную ситуацию».

Для своего исследования было опрошенно 50 тысяч американцев в возрасте от 25 до 45 лет. Они обнаружили, что женщины, употреблявшие каннабис, занимались сексом в среднем 7,1 раза в месяц, в то время как у их сверстниц, не куривших «травку», этот показатель равнялся 6. Мужчины, употребляющие каннабис, занимались сексом 6,9 раз в месяц (для мужчин, не имеющих с марихуаной ничего общего, этот показатель составлял 5,6).

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что употребление марихуаны может способствовать сексуальному влечению у людей обоего пола, независимо от их возраста, состояния здоровья, уровня дохода и семейного положения.

В своей статье: Щегол не ест виагры, он ест сannabis я писал: «ЩЁголь происходит от названия небольшой зерноядной птички — щегОл. Почему же народная мудрость именно с этой птицей объединило гормонально озабоченных особей человека, мужеского пола?

Тут дело в одной птичке сarduelis cannabina, из рода щеглов, а по русски просто — коноплянка.

Основной корм коноплянки составляют (вернее составляли) зерна, семена конопли.

Дело в том, что в этих семенах, свежих и высушенных на солнце, содержится несколько веществ, которые резко влияют на мужскую потенцию.

И если другие птицы поют только в период размножения, то самец коноплянки поет круглый год. А заметьте, потенция птиц выражается совершенно другими признаками, а не эрекцией. Именно пение является признаком потенции коноплянки.»

Таким образом, мы можем утверждать, что борьба с употреблением каннабиса, наравне с педерастией, ювенальной юстицией и феминизмом, это средство борьбы с традиционной семьёй.

Государства борющиеся с семьёй, хотят уничтожить последний оплот человека в противостоянии власти.

Это фашисты! Смерть фашистам! Но пасаран! Они не пройдут!