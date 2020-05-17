Большой взрыв и астроном Сергей Попов

Я не люблю когда мои посты удаляют удаляют. Я не матюкаюсь и не призывают убить конкретного человека или нацию. И вообще не призываю никого убивать. Я не призываю никого насиловать. За что же удалять?

Ниже мой удалённый пост, а ещё ниже видео, которому пост был посвящён.

Уважаемый тезка! Вы действительно астрофизик, а не астроном? Почему я спрашиваю:

фотометрический парадокс или парадокс Ольберса, обусловлен не временем конца Вселенной, а концом световой Вселенной. Поясню. Есть такой эффект, что чем дальше от нас далёкий астрономический объект, тем с большим ускорением он от нас удаляется. Это сравнительно новое знание, и Вы могли о нём не знать. Но об эффекте Доплера, даже будучи астрономом Вы знать должны. И о том, что материальное тело не может достичь скорости света, уверен когда-то слышали. Что же следует из приведенных выше эффектов? А то, что достигая определённой скорости удаления, высокие частоты видимого спектра переходят в радиоизлучение, названное группой умственно отсталых реликтовым излучением.

Все те астрофизические заблуждения, которые вы описали, придуманы невежами не способными провести обратную интерполяцию движения удалённых объектов, и придумавших, для оправдания своей неполноценности такие фантазии, как Большой Взрыв, тёмная материя и тёмная энергия.

Если Вы действительно хотите стать астрофизиком, то не следует ограничиваться учебником астрономии за 5 класс, а начать читать что-нибудь более серьёзное, где будут описаны эксперименты Майкельсона Морли, СТО и так до сэра Хойла. Но начните всё-таки с Галилея, утверждавшего, что Вселенная однородна и изотропна (глянете в словарь) в пространстве и времени. Не пренебрегайте стариком.



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