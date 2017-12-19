Бойся данайцев дары приносящих!

Данная статья не пророчество, а анализ. Я не Кассандра.

Долгое время ходили споры о том, что вроде как обещали после конца Берлинской стены и ликвидации Варшавского договора не расширять НАТО на восток, а вроде и нет. И вдруг ЦРУ публикует доказательства, что такие обязательства СССР даны были.

Все рады. НАТО давно на востоке и лезет внутрь самой бывшей СССР…

Я даже не о Прибалтике. Её давно прибалтали. Я об Украине и Грузии.

Все рады. Ни кто только не удосуживается задать вопросы: «Зачем ЦРУ это публикует?» и «Почему сейчас?».

А ответ, на мой взгляд, прост и ужасен.

Приближаются выборы российского Президента. Не будем лукавить: Приближаются перевыборы В.В. Путина.

В этот предвыборный период ему тяжело будет действовать против подавляющего желания своего народа. Значит, можно либо добиться, чтобы народ за него не проголосовал, либо вынудить Путина на вредный для России шаг.

И тут я задаю себе вопрос: «А не какой шаг хотят вынудить Путина».

Благодаря опубликованной информации ЦРУ о гарантиях нераспространения НАТО на восток, все россияне почувствовали себя обманутыми лохами. Теперь их трудно уговорить терпеть продолжение этого унижения.

Ну например: Американские инструкторы, вместе с армией Украины, попытаются устроить резню в Донбассе.

Россия гарант прекращения огня.

Другой вариант. НАТО или США начнут устанавливать системы противоракетной «обороны» с украинской стороны российской границы.

А ведь возможны оба варианта одновременно.

Теперь прибавим к этому, ранее описанную обиду Россиян, и посмотрим на какие действия будет вынужденно Российское руководство.

Я, будь я президентом России, немедленно начал бы установку С500 и современных стратегических ракет в северной Корее, Венисуэле, Кубе и Никарагуа.

Потребовал бы от США…не завтра, а сегодня немедленно убраться с территории Сирии, объявив безполётную зону над Сирией, для США и дав Асаду карт-бланш, на уничтожение лагерей оппозиции расположенных на контролируемых США территориях. И ничего страшного, если в результате сирийских действий погибнут американские инструкторы.

Немедленно. Как гарант минских соглашений, признал бы независимость ДНР и ЛНР, передав этим республикам ракеты средней дальности с ядерными боеголовками.

Это немного, на мой взгляд, «успокоило» бы данайцев из США вместе с их дарами.