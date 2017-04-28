Бизнес в США.

К одному громиле пришёл заказчик и заказал Джона.— Миллион долларов и автомат из которого Джон должен быть убит.-Заказ принят.Громила пошёл к Джеку, у которого с Джоном были натянутые отношения. Убили бы друг друга, но опасались за свою жизнь

— Джек! Хочешь раз и навсегда разрулить отношения с Джоном, раз и навсегда с моей помощью?

— Конечно, хочу.

— Пошли.

— Джек, повторяй за мной. – сказал громила когда они подошли к дому Джона. -Эй Джон! Выходи!

— Эй Джон! Выходи!

Громила подошёл к вышедшему Джону и бахнул его кулаком в морду.

Джон упал, вскочил и понимая что ему кулаками громилу не одолеть, побежал домой за кольтом.

Тем временем громила увёл Джека, объяснив, что против кольта нужен автомат.

— Вот, — сказал громила выложив перед Джеком автомат.- Покупай. Иначе Джон тебя пристрелит. Всего десять тысяч долларов. Стоит твоя жизнь десять тысяч долларов?

***

Рецепт на все времена.

Трамп придя к власти пошёл и резко обострил отношения южной Кореи с КНДР.

КНДР пошла за баллистическими ракетами с ядерной начинкой.

— Вот, — сказал Трамп южной Корее.- Покупай. Иначе КНДР тебя пристрелит. Всего миллиард долларов. Стоит твоя жизнь десять тысяч долларов?

Трамп выложил перед южной Кореей систему противоракетной обороны THAAD.

А Вы: «мировая война, мировая война»? Бизнес!