Бизнес в США.

— Миллион долларов и автомат из которого Джон должен быть убит.
-Заказ принят.
Громила пошёл к Джеку, у которого с Джоном были натянутые отношения. Убили бы друг друга, но опасались за свою жизнь
— Джек! Хочешь раз и навсегда разрулить отношения с Джоном, раз и навсегда с моей помощью?
— Конечно, хочу.
— Пошли.
— Джек, повторяй за мной. – сказал громила когда они подошли к дому Джона. -Эй Джон! Выходи!
— Эй Джон! Выходи!
Громила подошёл к вышедшему Джону и бахнул его кулаком в морду.
Джон упал, вскочил и понимая что ему кулаками громилу не одолеть, побежал домой за кольтом.
Тем временем громила увёл Джека, объяснив, что против кольта нужен автомат.
— Вот, — сказал громила выложив перед Джеком автомат.- Покупай. Иначе Джон тебя пристрелит. Всего десять тысяч долларов. Стоит твоя жизнь десять тысяч долларов?
***
Рецепт на все времена.
Трамп придя к власти пошёл и резко обострил отношения южной Кореи с КНДР.
КНДР пошла за баллистическими ракетами с ядерной начинкой.
— Вот, — сказал Трамп южной Корее.- Покупай. Иначе КНДР тебя пристрелит. Всего миллиард долларов. Стоит твоя жизнь десять тысяч долларов?
Трамп выложил перед южной Кореей систему противоракетной обороны THAAD.
А Вы: «мировая война, мировая война»? Бизнес!