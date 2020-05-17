Бундестаг Германии принял новый закон запрещающий сжигать израильский флаг.
Ну да, ну да. Опять вместо флага будут сжигать евреев.
По-моему от этого решения пострадают только производители флагов.
Правительству Израиля нужно взять монополию на изготовление Израильского флага и продавать их всем желающим его сжечь, со скидкой 5%. Тогда каждый, сжигающий израильский флаг будет твёрдо знать, что помогает экономике Израиля.
Как вам бизнес?
Бизнес на идиотах.
Бундестаг Германии принял новый закон запрещающий сжигать израильский флаг.