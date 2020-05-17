Бизнес на идиотах.

Бундестаг Германии принял новый закон запрещающий сжигать израильский флаг.

Ну да, ну да. Опять вместо флага будут сжигать евреев.

По-моему от этого решения пострадают только производители флагов.

Правительству Израиля нужно взять монополию на изготовление Израильского флага и продавать их всем желающим его сжечь, со скидкой 5%. Тогда каждый, сжигающий израильский флаг будет твёрдо знать, что помогает экономике Израиля.

Как вам бизнес?