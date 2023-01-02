Беззубое интервью

Очень уважая ведущего Александра Вальдмана, должен констатировать, что интервью, которое он взял у советника Биньямина Нетаниягу Дмитрия Гендельмана абсолютно беззубо. Ссылка в конце.

Вообще, каждые выборы в Израиле показывают не то что ущербность израильской демократии, а просто её полное отсутствие.

Среднему избирателю, желающему жить в крепком и безопасном государстве с не протекционной экономикой и к тому же светском, на выборах предлагают или застрелиться или повеситься. Пусть даже аллегорически.

Получается, всегда получается, что голосуя за любую партию, мы голосуем за коалицию, которую хотелось бы расстрелять в полном составе.

Причём, значения за какую партию этот избиратель проголосует или какая коалиция придёт к власти, никакого значения не имеет.

Почему?



Потому, что коалиции две.

Первая «левая» коалиция всегда предлагает уменьшение безопасности, сохранения неравенства в труде за счёт протекции привилегированного класса «квиютчиков», получающих за ту же работу в три раза большую зарплату, но поголовно поддерживающих эту коалицию.

Вторая «правая» коалиция, всегда стоит на страже других дармоедов, живущих на налоги религиозных и диктующих свои религиозные законы светскому населению, называя такой диктат «статус кво».

Дмитрий Гендельман «успокоил» нас, что нынешняя коалиция этот «статус кво» сохранит. А это значит, что продукты будут более дороги, потому как производителям нужно платить за штамп об их кошерности и те кто не имеет автомобиля на выходных останется в своих квартирах под домашним арестом, поскольку нет общественного транспорта по выходным.

А в этот раз получилось ещё хуже.

Дело в том, что совсем недавно в Израиль накатила алия из Украины. Я даже не буду объяснять какой какай забили их мозги там. Они проголосовали за партию Лапида (левая коалиция), потому что он стал на сторону киевской хунты.

Эти недоумки даже не врубились, что они уже в другой стране и поддержка Израилем киевской хунты, резко уменьшает сдерживание Россией Ирана в его желании просто уничтожить Израиль. А это не детская опасность.

Об этой не демократической системе и надо было говорить в интервью, а не о том, как голосовали группы различных по возрасту русскоязычных израильтян.

Да и проблема жилья.

«Левые» хотят, чтобы евреи покинули Израиль и поэтому помогают банкам поднять цены на жильё.

«Правые» хотят, чтобы евреи ехали заселять территории с арабским населением, и поэтому помогают банкам цены на жильё на территориях признанных Израилем.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2023

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