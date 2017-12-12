Безответственность или конформизм?

Сын подсунул мне видео, которое он назвал вирусным. В видео один мудак, на английском языке начал ставить эксперименты по конфортности различных людей.

Он предложил тест, где одной линии по длине соответствовала одна из трёх. Потом рассказывал различные не смешные анекдоты.

При этом он вставлял в фильм музыку и кадры фашисткой кинохроники, где маршируют роты «конформистов».

Во всех случаях, которые он показал, проверяемые показывали наивысшую степень конформизма. Они вместе с актёрами давали ответ, выбирая не правильные линии, и смеялись над той, якобы бессмыслицей, которая рассказывалась как анекдот.

Ну приведу анекдот:

Таможенник подходит к Жирафу около которого стоит лаптоп и спрашивает у жирафа:

— Это ваш лаптоп?

— А я и не думал, что вы спросите – отвечает жираф.

Ну если бы этот анекдот рассказал Задорнов об американском таможеннике, можно было бы и поржать.

Но оставим это. Юмор вообще вещь сложная и не просчитываемая. А вот эксперимент с длиной линий, я и ещё три моих товарища, которые исполняли роль актёров, проверен.

Я на этом потерял 60 шекелей.

Испытуемым, в которых мы думали будет самая высокая степень конформизма, была поставлена следующая задача:

«Определить линии равной длинны».

Ответы давались вслух, вместе с теми кто играл роль актёров. Сначала всё шло как и у мудака, которого я описал. Испытуемые проявили себя как полные конформисты. Но потом мы продолжили эксперимент, сообщив испытуемым о том, что в конце эксперимента, испытуемому, за каждый правильный ответ будет выдан шекель.

Мы проверили трёх человек и получили шестьдесят правильных ответов из шестидесяти.

Когда появился материальный стимул, конфортность немедленно исчезла.

От сюда вывод:

Конформистов нет.

Люди прикрываются конформизмом, когда хотят скрыть персональную ответственность за сделанное или оправдать неудачи тем, что делал как все.

Нет, господа, это всё отмазки. А просмотренное видео, пропаганда безответственности.

Принимайте решения и отвечайте за них. С этого момента у вас нет никаких оправданий на кого-то, кто делал так же.

Всё должно быть справедливо. Тот, кто делал так же, как потом вы, тоже должен быть наказан, так как и вы.

Это каждый из вас сам решил.