Безответственность или конформизм?

Он предложил тест, где одной линии по длине соответствовала одна из трёх. Потом рассказывал различные не смешные анекдоты.
При этом он вставлял в фильм музыку и кадры фашисткой кинохроники, где маршируют роты «конформистов».
Во всех случаях, которые он показал, проверяемые показывали наивысшую степень конформизма. Они вместе с актёрами давали ответ, выбирая не правильные линии, и смеялись над той, якобы бессмыслицей, которая рассказывалась как анекдот.
Ну приведу анекдот:
Таможенник подходит к Жирафу около которого стоит лаптоп и спрашивает у жирафа:
— Это ваш лаптоп?
— А я и не думал, что вы спросите – отвечает жираф.
Ну если бы этот анекдот рассказал Задорнов об американском таможеннике, можно было бы и поржать.
Но оставим это. Юмор вообще вещь сложная и не просчитываемая. А вот эксперимент с длиной линий, я и ещё три моих товарища, которые исполняли роль актёров, проверен.
Я на этом потерял 60 шекелей.
Испытуемым, в которых мы думали будет самая высокая степень конформизма, была поставлена следующая задача:
«Определить линии равной длинны».
Ответы давались вслух, вместе с теми кто играл роль актёров. Сначала всё шло как и у мудака, которого я описал. Испытуемые проявили себя как полные конформисты. Но потом мы продолжили эксперимент, сообщив испытуемым о том, что в конце эксперимента, испытуемому, за каждый правильный ответ будет выдан шекель.
Мы проверили трёх человек и получили шестьдесят правильных ответов из шестидесяти.
Когда появился материальный стимул, конфортность немедленно исчезла.
От сюда вывод:
Конформистов нет.
Люди прикрываются конформизмом, когда хотят скрыть персональную ответственность за сделанное или оправдать неудачи тем, что делал как все.
Нет, господа, это всё отмазки. А просмотренное видео, пропаганда безответственности.
Принимайте решения и отвечайте за них. С этого момента у вас нет никаких оправданий на кого-то, кто делал так же.
Всё должно быть справедливо. Тот, кто делал так же, как потом вы, тоже должен быть наказан, так как и вы.
Это каждый из вас сам решил.