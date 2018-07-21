Башар Асад — праведник мира.

Звание праведников народов мира присваивают неевреям, спасавшим евреев рискуя при этом собственной жизнью. Об этом говорит Закон принятый Кнессетом (парламентом Израиля) в 1953 году.Но вы спросите: «При чём тут Башар Хафез аль-Асад?»А я вам сейчас расскажу.Когда США боролись с СССР, они не брезговали никакими методами борьбы. Они вешали интеллигенции СССР, что борются с СССР, за свободу и демократию.А причина была другая.СССР был страной где эксплуатация человека человеком была побеждена, что являлось заразительным примером для современных рабов капитализма.Миллиардеры не хотели становиться равными токарям, дворникам, учителям, пахарям и даже доцентам… Хотя куда им до всех этих рабочих людей. Миллиардер при социализме мог получить работу грузчика. И то…Поэтому СССР нужно было победить.Но только одураченной интеллигенции для этого было мало.Велась серьёзная экономическая война.Эта война заключалась во втягивании СССР в региональные конфликты, гонку вооружений и организацию техногенных катастроф — Чернобыль.Но главным оружием стали цены на энергоносители, продажа которых была существенной долей бюджета СССР.Но…Вот СССР сломлен и поставлен на колени. Уехавшая интеллигенция бросившаяся в страны свободы смогла своими спинами почувствовать хлыст хозяев жизни, а оставшаяся превращалась в бомжей замерзавших в подъездах. Новым хозяевам были нужны пахари, а не умники.Но…США ждало очень большое разочарование — на дешёвой… супер дешёвой нефти и газе, поднялась и крепла промышленность Китая.США начали вертеть всё в зад, и энергоносители опять подорожали.Но теперь (начало тысячелетия) на дорогих углеводородах стала приходить в себя уже вычеркнутая из списка конкурентов Россия. Россия стала главным поставщиком газа в Европу, а значит получила возможность проведения суверенной независимой политики.Куда не кинь, для США всюду клин и клин в самую сердцевинку американской задницы.И тогда США решили провести новый план.В Европу идёт газопровод «Дружба» — через Украину.Значит Украина должна обеспечить угрозу поставок в Европу российского газа.Одновременно с этим началось планирование газопровода из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.Таким образом Россия опять должна была стать вассалом без того, чтобы продолжать поднимать промышленность Китая.Но опять клин.Башар Хафез аль-Асад отказался пропустить через территорию Сирии этот газопровод.И тогда западная пресса — холуи миллиардеров, немедленно превратила врача, интеллигента в диктатора, фюрера, а светский режим арабской республики, в гнусную и бесчеловечную диктатуру.

Террористам всех мастей, находящимся на службе США, присвоили звание борцов за демократию в Сирии.



Но при чём тут праведники мира — спросите вы.

А вот причём!

Деньги полученные за продажу газа в Европу, должны были начать течь Катару. А Катар финансирует «мусульманских братьев», включая Хамас.

Денег на финансирование террора Катар выделяет примерно 3% от полученного от продажи энергоносителей.

Хамас получал бы +- в 25 раз больше, чем он получал всё это время.

А сколько евреев заплатили бы за это жизнью?

Итог:

Хотел он этого или нет, но рискуя при этом собственной жизнью, великий президент Сирии, Башар Хафез аль-Асад, спас от смерти огромное количество евреев Израиля.

Решением этого журнала президенту Сирии, Башару Хафез аль-Асаду, присваивается звание праведника мира.

Поздравляю, Башар!!!