Байден, самоочевидная сволочь.

Я, как и миллионы других жителей планеты Земля внимательно следил за встречей двух президентов, двух наиболее продвинутых ядерных держав.

Я не гражданин и не житель ни той, ни другой страны. Я никогда не жил ни в том ни в другом государстве. У меня нет каких либо интересов, вроде банковских счетов или недвижимости в этих государствах. Я гражданин Израиля. Только Израиля.

Израиль партнёр США и имеет особые отношения с РФ.

Но то, что происходило на этой встрече и мнение двух встретившихся чиновников мне совсем не безразлично. Я не хочу, чтобы ядерные, да и обыкновенные бомбы летели на мою голову и головы моих близких, которых не в США и не в РФ, нет.

Поэтому я считаю своё заинтересованное мнение более объективным, чем мнение жителей, и чиновников США и РФ.

Что говорилось на самой встрече, мы не узнаем ещё очень долго. Но вот то, что говорили высшие чиновники этих стран на своих раздельных пресс-конференциях, интересно.

Пресс-конференция Путина, меня не заинтересовала. Всё он говорил правильно. Не могу судить, делает ли он так же правильно как говорит, я ведь к РФ отношения не имею, но сказанное Путиным никакого возбуждения у меня не вызвало.

Интересно, живо, банально и часто весело. Не придерёшься. Профессионал.

А вот то что говорил Байден меня задело, что сразу захотелось ударить его чем-нибудь. Больно ударить. А ведь не дурак. Не нужно говорить что он маразматик. Он очень логичен и убедителен. Вот только логика эта фашистская. А я, как лицо частично еврейской национальности, фашистскую риторику ненавижу, какой бы логичной она не была.

Но может я что не так услышал?

Я прослушал три раза. Потом решил сделать распечатку так возмутившего меня выступления Байдена на пресс-конференции.

Вот она:

«Ни один президент Соединённых штатов стоять честно перед американским гварите [подозреваю «народом»] и не защищать демократические ценности универсальные свободы, права человека. Всё это является фундаментальным для нас. Это является ДНК каждого нашей страны, каждого человека. Всё это лежит на столе. Мы не пытаемся каким-то образом преследовать Россию и то, каким образом нарушаются права человека. Всё это сделано для того, чтобы было понятно. Как я могу быть президентом Соединённых Штатов, что является для нас ценностями, как мы можем их защищать. Я им сказал, что все страны, включая… что мы страна, которая была создана на идее. И в чём заключалась эта идея? Мы не получили права от государства, от правительства. Мы являемся государством и страной, которая передала свои права государству. И я ему сказал следующее: «Именно поэтому мы, поднимаем вопросы о таких делах как Алексей Навальный». Я очень чётко сказал президенту Путину: «Мы будем поднимать вопросы тех вопросов, которые имеют фундаментальным правам человека. Потому что это является нашей основой. Это является самоочевидным. Это права человека. Это. Это является основным сводом наших прав, наших основных обязанностей»».

Хотел бы задать вопросы Дж. Байдену:

1. Защищая демократические ценности можно вмешиваться в дела других государств?

2. Защищая социалистические ценности можно вмешиваться в дела других государств?

3. Защищая христианские ценности можно вмешиваться в дела других государств?

4. Защищая мусульманские ценности можно вмешиваться в дела других государств?

5. Защищая традиционные ценности можно вмешиваться в дела других государств?

6. Защищая гомосексуальные ценности можно вмешиваться в дела других государств?

7. Защищая сатанинские ценности можно вмешиваться в дела других государств?

8. Защищая террористические ценности можно вмешиваться в дела других государств?

Социализм защищает человека от эксплуатации.

Христианство защищает человека от гиены огненной

И так далее.

Хотелось бы объяснить этой президентской сволочи.

Любое вмешательство во внутренние дела другого государства – фашизм.

Пусть люди внутри своего государства исповедуют, что хотят.

Для кого-то более важно право призывать уничтожать власть, а для кого-то важно не быть эксплуатируемым.

Оставьте самим жителям государств в этом разбираться.

Когда какое-то государство начинает спонсировать какую-то политическую группу в другом государстве, получается нацистский переворот на киевском майдане. Это сделали США. Теперь нацисты третируют всё население страны, когда-то называвшейся Украина.

А что США сделали в Ираке, Ливии, Сирии. Югославии.

Что пытались сделать в Египте?

Скольких людей они лишили права на жизнь.

США человеконенавистническое государство. И его высший чиновник, только что это ещё раз доказал.

Нужен новый Нюрнберг. Нужен поверженный белый дом и капитолий.

Рейхстага в 1945 не хватило? Видимо не хватило.

Фашистов нужно уничтожить.

Мне кажется. это самоочевидно.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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