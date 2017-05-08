Нацисткой орде на милость

Европа, приветствием: «Хаиль!»

Вежливо покорилась.

Подняв нацистские флаги.

Кто-то нацистам танки

Делал,

И самолёты

Дамы пошли в куртизанки

В части немецкой пехоты.

Старались наладить жизнь

Изворотливо и скорее.

— И что здесь такого, скажи?

Подумаешь, дохнут евреи?

— Но их ведь, никто не мучает?

Просто были…, и нет.

— Без них даже чуточку лучше.

— Ни для кого не секрет.

— Ну, год, ну ещё полгода

И СССР, на свалку.

— Была бы хорошей погода

И жизнь не шаткой не валкой.

Но не заладилось что-то.

………………

— С рашкою, не лады.

— Вечно с нею забота.

Азия и жиды!

И только советским стягом

Над всею Европой сразу

Реющим над рейстагом

Кончились эти рассказы.

И все перекрасились тут же.

За США радеют

Дамы пошли в проститутки

Мужчины делают деньги.

Европа она такая.

Ей по фигу под кого.

Молиться ли, бога не зная,

Иль проклинать его?

Но снова кричит там кто-то,

Что с рашкаю нелады .

Ну с рашкою вечно забота.

Азия и жиды.