Нацисткой орде на милость
Европа, приветствием: «Хаиль!»
Вежливо покорилась.
Подняв нацистские флаги.
Кто-то нацистам танки
Делал,
И самолёты
Дамы пошли в куртизанки
В части немецкой пехоты.
Старались наладить жизнь
Изворотливо и скорее.
— И что здесь такого, скажи?
Подумаешь, дохнут евреи?
— Но их ведь, никто не мучает?
Просто были…, и нет.
— Без них даже чуточку лучше.
— Ни для кого не секрет.
— Ну, год, ну ещё полгода
И СССР, на свалку.
— Была бы хорошей погода
И жизнь не шаткой не валкой.
Но не заладилось что-то.
………………
— С рашкою, не лады.
— Вечно с нею забота.
Азия и жиды!
И только советским стягом
Над всею Европой сразу
Реющим над рейстагом
Кончились эти рассказы.
И все перекрасились тут же.
За США радеют
Дамы пошли в проститутки
Мужчины делают деньги.
Европа она такая.
Ей по фигу под кого.
Молиться ли, бога не зная,
Иль проклинать его?
Но снова кричит там кто-то,
Что с рашкаю нелады .
Ну с рашкою вечно забота.
Азия и жиды.