Ася Казанцева и ГМО

Как-то (вчера) во время попойки (встречали Шаббат) говорили о мудрости заповедей Торы (не важно кто их дал)и я сказал другу, что-то оскорбительное про ГМО. А он мне— Да ни фига ты не понимаешь. Вот Ася Казанцева весь бред таких как ты, на чистую воду вывела.— И какой же?— Да не помню я всего. Но она все что ты говоришь так разоблачила, что я поверил.— Да ты «украинец»! — Гнусно оскорбил я друга. — Ты поверил не запомнив доводов.— Да не «украинец» я, просто она приводила неопровержимые доказательства. А у меня простопамять плохая.— «Украинец», «украинец». Я тебе все ее доказательства, не слыша и не зная, расскажу и опровергну.— Да ты биологией уже тридцать лет не занимаешься. Сейчас столько новых исследований.— На днях, я посоветовал дочери учить математику по последним учебникам. А она сказала, что это же старые учебники. На что я ей ответил, что учебники старые, но математика с тех пор не изменилась (http://so-l.ru/news/show/starie_sovetskie_uchebniki_skachat_pr)— Но биология не математика.— И биология не изменилась.Вообщем, нашел мне друг видео, но оно фонило и понять было невозможно. Но придя домой, я в пьяном угаре, нашел плюс-минус нормальное видео, где хоть через слово понятно, и досмотрев почти до половины и плюясь на постоянные подлоги и подмены одного вопроса другими, написал другу следующее письмо:

«Нашел я твою Асю, в более менее слушательном варианте. Это талантливая сатира на учёных, но к биологии, Ася Казанцева, имеет очень далекое отношение. Вот пример: Она делает подставку, как ты и сказал, и называет селекцией отбор результатов после облучения. То есть, после мутации. Тогда как результаты селекции используют рекомбинацию. Поэтому, посади яблоко Семеренки и вырастет дичка. Если бы этот сорт был результатом мутации, то выросла бы Семеренка. Но это не главное. Главное, что она или не понимает или игнорирует механизм мутации. Так например в результате облучения может возникнуть жизнеспособная мутация только там, где она уже подготовленна эволюцией. другая мутация, приведет к летальному исходу. Поэтому такую мутировавшую картошку, фасоль и прочее, жуки благополучно едят. Для того, что бы узнать съедобна ягода, или не нужно посмотреть клюют ее птицы или нет. Но сейчас и птиц научились обманывать. У птиц нет обоняния. Другое дело насекомые, собаки, кошки. Эти определяют съедобность по запаху. С голодухи и яд есть будут, но при нормальном питании от генетически модифицированного отвернуться. ЯД, Яд может быть не мгновенный и скорее всего не мгновенный, потому что ведет к генетической деградации организма. Клетки в генеративной системе, очень редко воспринимают соматические яды. Но со временем, через десятки поколений, такие изменения могут дойти до критического уровня.

Мы точно не можем знать, да и в принципе не можем знать, как откликнуться эти изменения в будущем. Как проявятся?

Потом может (это пример) оказаться, что после сексуальной революции 60х, сексуальное желание (статистически) стало снижаться из-за таких ГМО продуктов, и скажем через 20 поколений исчезнет вообще. И самое страшное, генетически измененные растения жизнеспособны и заполняют мир. Они вытесняют организмы с нормальной, нашей биологией.

Мы что, решили заменить нашу биологическую ветвь, ветвью какой-то иной природы?»

И вам, мои читатели, предлагаю задать мне по этому поводу любые вопросы. Я постараюсь внятно и просто ответить.

И меня возмущает то, что в современной популяризации науки… и кстати, в политике доказывают свою правоту отвечая не на вопросы по существу, а на идиотские вопросы, которые как будто специально созданы для того, чтобы показать свою правоту.

Нет, госпожа Ася. Отвечать надо не на то, что будет ли корова больше пукать, а именно на вопросы генетических изменений в нашем, так дорогом нам организме. О том, что мы хотим быть рожать и зачинать представителей именно нашего вида, нашей генетики, а не более приспособленного, к чему то, ЧУЖОГО генетического потомства.