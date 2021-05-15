Арабы, евреи, Место встречи.

Открытое письмо Андрею Норкину, по поводу его передачи «Место встречи» от 14 мая 2021 года — «Вечный огонь».Уважаемый Андрей!Я всегда с интересом смотрю вашу передачу, но сегодняшняя 14 мая 2021 года, вызвала у меня возмущение.Я израильтянин. Я очень не люблю Израиль и есть за что. Но то, что говорилось на вашей передаче сегодня, вызвала у меня (что не представимо) желание защищать Израиль от наветов. Пожалуйста! Когда вследующий раз будете обсуждать Израиль, пригласите хоть какого израильтянина в нём живущего. В передаче продемонстрировано всё: от полного непонимания ситуации, до фейков равных кровавому навету. Эфиопские семьи соревнуются с нашими религиозными по плодовитости. Прививку, которая якобы делает женщин бесплодными, делают от рака матки. Иногда бывает такой побочный эффект. У ВСЕХ. Эту прививку делают подавляющему большинству израильских женщин.Ситуация сегодняшнего конфликта связана не с арабо-израильским противостоянием, а по причине выборов и в Израиле и в арабской автономии.Израильский суд принял, абсолютно законное решение (что не часто) о вселении в купленную у арабов евреями десять лет назад собственность. Но принял в тот момент, когда министром юстиции могла стать Аелет Шакед, которая стремиться ограничить судебный активизм. Десять лет подонки мурыжили совершенно понятный вопрос, и приняли когда им это было нужно.С другой стороны, Абу Мазен (сегодняшний глава автономии) отменил выборы, на которых Хамас мог победить. А Хамас вбухал в выборы все деньги. А чтобы получить очередной транш у Катара, он начал обстреливать Израиль.А идиотов желающих переписать свои неудачи на чужой счёт среди всех народов хватает. Вот под шумок и начались взаимные погромы. Причём те, кто был подвергнут погромам, будь то арабы или евреи, ни в чём не виноваты.Власти с обеих сторон продажные сволочи. Полиция и там и там, ещё те дебилы. Но человек с высоким интеллектом пойдёт в хайтек, или в полицию?Эрдоган пиарится. Вам ещё что-то осталось неясным? Готов пояснить.

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