Папы, 16 девушки, учащейся в классе «Юд Алеф» Ростовцева Сергея.
Уважаемый министр! Уважаемые сотрудники министерства образования! Уважаемые учителя!
В этом году моя дочь пошла в класс «Юд Алеф» гимназии. И ей, как и другим её соученикам (по утверждению школьных учителей), из минпроса, спустили книгу для обязательного прочтения и разбора.
Это Антигона. Это, если кто из вас не знает, трагедия древнегреческого драматурга господина Софокла, которая была впервые поставлена в марте-апреле 442 года до н. э.
Конечно, произведение значимое. Но даже в Древней Греции, где жил уважаемый господин Софокл, его не читали, а смотрели в театре. Оно не было написано для прочтения.
Чему это произведение может научить современных юношей и девушек?
А) Разнообразию способов самоубийства;
Б) Презрению к патриархальной системе ценностей, неуважению, а возможно и ненависти к своим отцам и тем решениям, которые они принимают;
В) Тому, что слова человека объявившего свою связь с Богом (прорицатель Тиресий) более важны, чем работа разума и только прорицатели могут остановить (но не останавливают) трагедию.
Эта трагедия настолько утратила свою актуальность и правильное её понимание обществом, что Бертольту Брехту в 1948 году (год создания – если вы не помните – государства Израиль) пришлось обработать эту трагедию для современной сцены.
Вопрос: Вы считаете, что эта трагедия действительно самое важное, что нужно усвоить нашим детям?
Может, лучше было бы им читать и обсуждать такие книги, как «Эксодус» Леона Юриса?
Возможно вы считаете патриотическое воспитание недопустимым?
Годится «Иудейская война» господина Лиона Фейхтвангера. Или отвлечённое, философское и не жестокое «Тевье молочник», господина Шолом-Алейхема.
Возможно вы не хотите, чтоб это чтение было каким-то еврейским?
Могу посоветовать Гарри Гаррисона «Неукротимая планета», показывающая бесперспективность агрессии. Правда Гаррисон еврей, а возможно вы и этого не хотите.
Тогда могу предложить Харпер Ли «Убить пересмешника» — антирасистская книга.
Но возможно вы не хотите воспитывать наших детей в таких экстремистских либеральных ценностях…?
Тогда предлагаю «Не кричи́: „Во́лки!“» Фарли Моуэта, или «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. Эти книги помогут воспитать и подростка, бережное отношение к природе.
Есть тысячи книг, которые для сегодняшнего подростка просто необходимы для прочтения. Но «Антигона» важный этап в развитии литературы, в число тех книг, которые я бы рекомендовал моей дочери, никак не входит. Категорически не входит.
Я очень прошу вас изменить программу и вывести господина Сафокла за её рамки.
Очень заинтересованный родитель Сергей Ростовцев.
МОИ СТИХИ
Господь наш.
Сказал наш Бог слова такие.
Я есть и буду вечность я.
Единый я Господь миров.
Вселенной я Творец.
Создатель я людей всего я суть.
Я Бог любви и милосердия.
Я есть Творец и свет всего.
Я дух святой я Истина.
Единый я Господь я мощь и сила.
И ангелы ответили ему.
Хранители мы ибо есть.
Все знающий все видящий.
Объемлющий добро дающий.
Единый вечный наш.
Дающий жизнь нам всем.
Един единый он единства.
И сила мощь его хвала тебе.
Наш справедливый наш свет.
Господь и Милосердия.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA
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МОИ СТИХИ
Обитель доброты и Милосердия.
Есть храм души и духа смысл.
И веры чистота учений мудрых суть.
Трудов благих даяний светлых.
Земная жизнь есть бога Милосердия людям.
И храм добра от слов его.
Есть вышей дар для нас.
И нам дана во благо всех.
В единстве да в мольбе взывая.
К единому Творцу моля помочь.
И силы дать.
Лишь он дающий нам.
Есть Милосердный Боже.
От всей души благодари.
От благ своих добро твори.
От доброты люби.
От веры верь от Бога вера.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA