Открытое письмо в министерство образования Израиля,Папы, 16 девушки, учащейся в классе «Юд Алеф» Ростовцева Сергея.

Уважаемый министр! Уважаемые сотрудники министерства образования! Уважаемые учителя!

В этом году моя дочь пошла в класс «Юд Алеф» гимназии. И ей, как и другим её соученикам (по утверждению школьных учителей), из минпроса, спустили книгу для обязательного прочтения и разбора.

Это Антигона. Это, если кто из вас не знает, трагедия древнегреческого драматурга господина Софокла, которая была впервые поставлена в марте-апреле 442 года до н. э.

Конечно, произведение значимое. Но даже в Древней Греции, где жил уважаемый господин Софокл, его не читали, а смотрели в театре. Оно не было написано для прочтения.

Чему это произведение может научить современных юношей и девушек?

А) Разнообразию способов самоубийства;

Б) Презрению к патриархальной системе ценностей, неуважению, а возможно и ненависти к своим отцам и тем решениям, которые они принимают;

В) Тому, что слова человека объявившего свою связь с Богом (прорицатель Тиресий) более важны, чем работа разума и только прорицатели могут остановить (но не останавливают) трагедию.

Эта трагедия настолько утратила свою актуальность и правильное её понимание обществом, что Бертольту Брехту в 1948 году (год создания – если вы не помните – государства Израиль) пришлось обработать эту трагедию для современной сцены.

Вопрос: Вы считаете, что эта трагедия действительно самое важное, что нужно усвоить нашим детям?

Может, лучше было бы им читать и обсуждать такие книги, как «Эксодус» Леона Юриса?

Возможно вы считаете патриотическое воспитание недопустимым?

Годится «Иудейская война» господина Лиона Фейхтвангера. Или отвлечённое, философское и не жестокое «Тевье молочник», господина Шолом-Алейхема.

Возможно вы не хотите, чтоб это чтение было каким-то еврейским?

Могу посоветовать Гарри Гаррисона «Неукротимая планета», показывающая бесперспективность агрессии. Правда Гаррисон еврей, а возможно вы и этого не хотите.

Тогда могу предложить Харпер Ли «Убить пересмешника» — антирасистская книга.

Но возможно вы не хотите воспитывать наших детей в таких экстремистских либеральных ценностях…?

Тогда предлагаю «Не кричи́: „Во́лки!“» Фарли Моуэта, или «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. Эти книги помогут воспитать и подростка, бережное отношение к природе.

Есть тысячи книг, которые для сегодняшнего подростка просто необходимы для прочтения. Но «Антигона» важный этап в развитии литературы, в число тех книг, которые я бы рекомендовал моей дочери, никак не входит. Категорически не входит.

Я очень прошу вас изменить программу и вывести господина Сафокла за её рамки.

Очень заинтересованный родитель Сергей Ростовцев.