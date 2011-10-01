Анна Чапман, от Толика Торнбурга — 1 часть.

Сегодня я хочу начать знакомство читателей с переводом статьи, которую написал Nathan Thornburgh, встречавшийся с Анной Чапман. Перевод мой личный. Прошу не бить ногами. Как мог.

Как Анна Чапман стала лицом капиталистического Кремля

Для того, чтобы взглянуть на Нью-Нью из России и на её борьбу за вытеснение устаревшего из Новой России несколько лет назад, можно было подняться на террасу Карлтона в Москве. Четыре года назад, когда отель только открылся, то чаще он был пуст. Только несколько проституток на острых каблучках. Сегодня проститутки ушли в прошлое, и, хотя есть ещё несколько архетипических бизнесменов с их заигрывающими (как бы) жёнами, большая вероятность увидеть здесь таких гостей, как Джимми Уэйлс, основатель Википедии.

Москва — город, движущийся в противоположных направлениях. Посмотрите на юго-запад: там башня РОСНАНО. Это $5 млрд. государственных вложений в нанотехнологии, нацеленные на стимулирование инноваций. Неподалеку виднеется технологический комплекс. И бар, и открытый амфитеатр, и ночной клуб. Эти изменения — это то, что отражает приоритеты Дмитрия Медведева, нынешнего президента России, который стремится к диверсификации от нефтяной зависимости экономики России, чтобы превратить Москву в высокотехнологичный центр.

На 24 сентября Владимир Путин объявил, что он, а не Медведев, будет кандидатом правящей партии на пост президента на выборах 2012 года. Путин может быть президентом до 2024 года, что сделает его похожим на Л. И. Брежнева и Иосиф Сталина, которые дольше всех правили Кремлём, не будучи царями по назначению Бога.

Москва разделена на противоположные лагеря — путинский и медведевский, нефтяников и интернетчиков. «Но есть одна публичная фигура, которая балансирует между ними. Многие представители элиты считают её незначительной, но она, тем не менее, идеально олицетворяет нынешнюю противоречивость России. Я убедил её встретиться со мной на террасе Карлтона, хотя встреча прошла не совсем так, как я рассчитывал. Ничего не поделаешь: она ведь бывшая шпионка.

Вот некоторые вещи, которые я могу рассказать вам об Анна Чапман. Её волосы краснее в реальной жизни, чем на фотографиях, и блестящий пламень падает на её плечи. Я могу вам сказать, что она была в кремовом платье, скромном, длинном с завязанным черным поясом. Чапман 29. Она обезоруживающе привлекательна, но вовсе не из-за платья или огненных волос, а из-за того, как она смотрит на вас. Прямо в глаза. Она хочет видеть ваши глаза.

Она не сделала ничего примечательного как шпионка России в США, но это женщина, которую СМИ называет агентом 90-60-90.

Чуть больше года прошло после её возвращения. Год она фотомодель, ведущая ток-шоу и политические митинги. СМИ, освещающие её появления, контролируются властью. Очевидно, эту героиню Кремль считает полезной.

Через несколько дней после её разоблачения ФБР вместе с девятью другими шпионами, живущими скромными специалистами в Бостоне, Нью-Йорке и Нью-Джерси и обмена на четырех русских заключенных в Вене, Чапман получила в Кремле звание Героя. Она и её коллеги-шпионы пели патриотические песни из советского фильма «Щит и Меч» вместе с Путиным, а спустя несколько месяцев были награждены Медведевым орденами. Она была назначена на высокий пост в молодежной крыле правящей партии и дала часовое интервью на Первом кремлевском канале.. Она присутствовала на инновационном форуме, во главе, вместе с Медведевым, и показалась на космодроме Байконур в Казахстане, чтобы подбодрить российских космонавтов.

Чапман была на Байконуре, потому что она была нанята в качестве инновационного консультанта «ФондСервисБанком», который специализируется на финансировании космической отрасли России, и чьи инициалы по совпадению — ФСБ, те же, что у преемника КГБ. Она и в нижнем белье с оружием на фотосессии для Maxim, и для другого журнала Жара.

Чапман даже получила свое собственное шоу, «Тайны мира с Анной Чапман» на РЕН ТВ, одном из немногих независимых телеканалов России.

Чапман и как главный редактор информационного бюллетеня малых инвестиций, крупных проектов Кремля — РОСНАНО и СКОЛКОВО.

Это две смелых попытки использовать многомиллиардный фонд, нефтяные деньги, на хай-тек индустрию России. Как и многие общественные деятели, она стремится связать свое имя (и она зарегистрировала его, как товарный знак в Роспатенте) с инициативой, которая пользуется поддержкой властей страны.

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продолжение следует

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