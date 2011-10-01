Анна Чапман, от Толика Торнбурга — 1 часть.

Сегодня я хочу начать знакомство читателей с переводом статьи, которую написал Nathan Thornburgh, встречавшийся с Анной Чапман. Перевод мой личный. Прошу не бить ногами. Как мог.
Как Анна Чапман стала лицом капиталистического Кремля
Для того, чтобы взглянуть на Нью-Нью из России и на её борьбу за вытеснение устаревшего из Новой России несколько лет назад, можно было подняться на террасу Карлтона в Москве. Четыре года назад, когда отель только открылся, то чаще он был пуст. Только несколько проституток на острых каблучках. Сегодня проститутки ушли в прошлое, и, хотя есть ещё несколько архетипических бизнесменов с их заигрывающими (как бы) жёнами, большая вероятность увидеть здесь таких гостей, как Джимми Уэйлс, основатель Википедии.
Москва — город, движущийся в противоположных направлениях. Посмотрите на юго-запад: там башня РОСНАНО. Это $5 млрд. государственных вложений в нанотехнологии, нацеленные на стимулирование инноваций. Неподалеку виднеется технологический комплекс. И бар, и открытый амфитеатр, и ночной клуб. Эти изменения — это то, что отражает приоритеты Дмитрия Медведева, нынешнего президента России, который стремится к диверсификации от нефтяной зависимости экономики России, чтобы превратить Москву в высокотехнологичный центр.
На 24 сентября Владимир Путин объявил, что он, а не Медведев, будет кандидатом правящей партии на пост президента на выборах 2012 года. Путин может быть президентом до 2024 года, что сделает его похожим на Л. И. Брежнева и Иосиф Сталина, которые дольше всех правили Кремлём, не будучи царями по назначению Бога.
Москва разделена на противоположные лагеря — путинский и медведевский, нефтяников и интернетчиков. «Но есть одна публичная фигура, которая балансирует между ними. Многие представители элиты считают её незначительной, но она, тем не менее, идеально олицетворяет нынешнюю противоречивость России. Я убедил её встретиться со мной на террасе Карлтона, хотя встреча прошла не совсем так, как я рассчитывал. Ничего не поделаешь: она ведь бывшая шпионка.
Вот некоторые вещи, которые я могу рассказать вам об Анна Чапман. Её волосы краснее в реальной жизни, чем на фотографиях, и блестящий пламень падает на её плечи. Я могу вам сказать, что она была в кремовом платье, скромном, длинном с завязанным черным поясом. Чапман 29. Она обезоруживающе привлекательна, но вовсе не из-за платья или огненных волос, а из-за того, как она смотрит на вас. Прямо в глаза. Она хочет видеть ваши глаза.
Она не сделала ничего примечательного как шпионка России в США, но это женщина, которую СМИ называет агентом 90-60-90.
Чуть больше года прошло после её возвращения. Год она фотомодель, ведущая ток-шоу и политические митинги. СМИ, освещающие её появления, контролируются властью. Очевидно, эту героиню Кремль считает полезной.
Через несколько дней после её разоблачения ФБР вместе с девятью другими шпионами, живущими скромными специалистами в Бостоне, Нью-Йорке и Нью-Джерси и обмена на четырех русских заключенных в Вене, Чапман получила в Кремле звание Героя. Она и её коллеги-шпионы пели патриотические песни из советского фильма «Щит и Меч» вместе с Путиным, а спустя несколько месяцев были награждены Медведевым орденами. Она была назначена на высокий пост в молодежной крыле правящей партии и дала часовое интервью на Первом кремлевском канале.. Она присутствовала на инновационном форуме, во главе, вместе с Медведевым, и показалась на космодроме Байконур в Казахстане, чтобы подбодрить российских космонавтов.
Чапман была на Байконуре, потому что она была нанята в качестве инновационного консультанта «ФондСервисБанком», который специализируется на финансировании космической отрасли России, и чьи инициалы по совпадению — ФСБ, те же, что у преемника КГБ. Она и в нижнем белье с оружием на фотосессии для Maxim, и для другого журнала Жара.
Чапман даже получила свое собственное шоу, «Тайны мира с Анной Чапман» на РЕН ТВ, одном из немногих независимых телеканалов России.
Чапман и как главный редактор информационного бюллетеня малых инвестиций, крупных проектов Кремля — РОСНАНО и СКОЛКОВО.
Это две смелых попытки использовать многомиллиардный фонд, нефтяные деньги, на хай-тек индустрию России. Как и многие общественные деятели, она стремится связать свое имя (и она зарегистрировала его, как товарный знак в Роспатенте) с инициативой, которая пользуется поддержкой властей страны.
………
продолжение следует
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Ну и придурки….
— Ведьма!!!
А завтра была война.
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Века эмиграции – вживаться.
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И еще раз о голой Анне Чапман.
Голую Анну Чапман хотят видеть все.
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Настоящий провал Анны Чапман.
Русская шпионка Чапман – новая диверсия в США.
Хотелось бы узнать имя конкретной гниды.
Николай Стариков: Кремль сбрасывает маски
Единая страна — единая валюта. Карты открыты, маски сброшены. Кремль открыто заявляет о желании создать Единую страну. Политический каркас – Евразийский союз, экономический скелет – Таможенный союз.
Именно воссозданием Единой страны собирается Владимир Путин, в рамках нового президентского срока.
«5 октября. FINMARKET.RU — Москва хотела бы создать единую валюту Евразийского союза с единым эмиссионным центром, заявил пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков. По его словам, создание Евразийского союза будет одним из главных приоритетов работы Владимира Путина ближайшие шесть лет».http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=2450792
Владимир Путин будет воссоздавать Единую страну. И говорится об этом задолго до выдвижения и регистрации кандидатур на президентский пост. Зачем так рано открываются карты?
Потому, что это вызов тем, кто разрушил СССР. И кто всеми силами будет пытаться не допустить воссоздания мощной Единой страны.
Вызов брошен сразу по всем направлениям.
Единая валюта. Единый эмиссионный центр. Единое политическое пространство.
И шаги в этом направлении: вступление в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана в первую очередь. (http://www.izvestia.ru/news/502761)
Чтобы защитить границы Евразийского союза от хаоса и экстремизма, который собираются двинуть в сторону наших границ, уходящие из Афганистана Штаты. Которые финансируют и поддерживают экстремистские радикальные движения мусульманского толка по всей планете.
А дальше в Таможенный и Евразийский союз должна вступить Украина. Это ключ. Без этого далее не двинуться.
Все всё понимают.
Теперь уже не до шуток… Ждите атак по всем направлениям. На валюту, на Путина персонально. (http://nstarikov.ru/blog/3556)
На саму идею сильной страны.
Вы услышите, что принимать Киргизию и Таджикистан глупо. Что это неэффективно.
Что вместо того, чтобы вступить в Европу, придумывают, Бог знает что.
Что России не выгоден Таможенный союз. Что вместо этого надо всем вступать в ВТО.
Крику будет до неба. Про коррупцию, про тоталитаризм, про любовь к власти.
Они уже исходят от крика: http://www.echo.msk.ru/blog/aldevot/817890-echo/
Просто понимайте, о чем на самом деле идет речь.
За что на самом деле идет борьба.
И делайте выводы.
Сергей?Тут статейка выше висит со вчерашнего дня!
@ vovansokol
Виноват. Предпраздничные заботы. Дети, школа, родители, больницы…
У нас на прошлой неделе страну закрыли на три дня, но такси ходили. Сейчас закроют на полтора, но вообще… Как в «Александре Невском» —
А надо выжить 🙂
Почему эту Анну чарлиЧапмен не застреллили при попытке к бегству?
Сергей с ума уже сошёл от её прелестей. И сама он похоже не остановится скоро появятся титьки на два размера больше ,потом губы как жопа (бантиком) и порнухи с её участием.
Женя?Да ты извращенец.Это у вас в Европе модно в жопу силикон закачивать.У русских девушек естественная красота.Ты разве не видишь?Вы там с вашей ювенальной юстицией совсем с ума сошли.Хотя вероятно ,только голые мужики котируются.Или «оно».
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