Анатолию Шарию об отступлении или передислокации.

Это ответ на его видео https://youtu.be/0XYGVEmjjss

Уважаемый Анатолий! Вы хорошо мыслите, но в данном случае, совершенно не правильно. Вы слишком эмоционально и человечно завязаны на конфликте. А теперь представьте, что битва идёт между двумя абсолютно бесчеловечными роботами. Один робот выдал на гора мысль, что мир без России не нужен. Второй, другими словами, сказал это о США. Украина разменная карта. Переговоры блеф с обеих сторон. Отступление (передислокация) гамбит. Чем закончатся эти жестокие шахматы, ни кто сейчас предсказать не может. Бой идёт по всему мировому пространству. Но относительно отступления (передислокации). Теперь у России есть доказательства убийства тех кто не сопротивлялся России ВСУ. ВСУ (тупые) даже не задумались, почему уничтожая ГСМ, армия РФ не уничтожила железную дорогу. А ВСУ перебросили по ней в будущий котёл 15 тысяч солдат. Но это же только Украина. А что происходит с долларом, с ценами? Что ждёт ФРС в мае? Вы смотрите на узкий участок сражения. Но идёт война систем. Система славянского, Русского мира, против системы Англосаксонского мира.

Эта война идёт не первый век. Украина стала инструментом англосаксов по удару на Русский мир.

Люди в этих шахматах пешки, а другого никогда и не было. И не возможно иное.

Мне тоже очень жалко погибших, но эти два мира не могут жить в мире.

Русский мир более готов к росту. Русский мир захватывает территории и народы, делая их частью себя.

Англосаксонский мир превращает захваченные территории в колонии, оставляя им самость, но превращая народы колоний в рабов.

И тот и другой мир экспансионистский. Иное не возможно. А Земля всего одна.

Война идёт столетия и иногда затихает. Иногда становится более напряжённой. Но пока один из этих миров не победит, история продолжается.

Или Революцию, или Гитлера, или Перестройку, или Украину, Англосаксонский мир использует как оружие.

Им многое удалось. Но иногда они получали хуже для себя чем было.

Разрушив Российскую империю, они получили СССР и продвижение идей, что не просто нация, человек не может быть хозяином другого человека.

Обрушились колониальные империи.

Не всегда всё просто.

Англосаксы добивались свободы слова, чтобы разрушить Русский мир изнутри, а теперь запретили РТ, Спутник. Да и на Украине много запрещённых каналов.

Англосаксы в прошлом веке использовали Китай, против Русских. Теперь Китай опора России.

Англосаксы рушили СССР низкими ценами на нефть. Теперь ОПЕК повернулся к ним спиной.

Идёт глобальная война. Простые люди пешки в этой величайшей шахматной партии новейшей истории.

Чем всё это закончится и закончится ли?

И я, да и Вы, что бы вы по этому поводу не думали, части Русского мира. Мы говорим и думаем на русском.

Не будем забегать вперёд. Но будем делать всё от нас зависящее, для победы именно нашей цивилизации. От нас зависит не много, но и Вы и я в окопах этой информационной войны. Вы намного более влиятельны. Я с луком, а у Вас станковый пулемёт. А у Путина ещё и Посейдоны с Кинжалами и Калибрами. Но это тот же окоп. Окоп русского мира.

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