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ОАЭ в 2019 году попробует транспортировать айсберги из Антарктики на питьевую воду.О запуске проекта объявили ещё в прошлом году. Провели консультации с учеными, подали заявки на несколько научных патентов в Великобритании, касающихся технологий буксировки айсбергов и уменьшения процессов таяния льда.Стоимость проекта оценили в 50 миллионов долларов. Один социально ответственный бизнесмен из ОАЭ собирается финансировать его из собственных средств.В следующем году попробуют перетащить айсберг к берегамАвстралии или Южной Африки. А с 2020 года планируют начать доставку из по Антарктического острова Херд до самого ОАЭ.Там воду из растаявшего льда будут разливать в бутылки, чтобы попившие её могли заразиться древними вирусами законсервированными в айсберге.Таким образом планируют уменьшить потребности страны в питьевой воде, а кроме того мечтают что это снизит соленость мирового океана и увеличит количество осадков в России.А следовало бы не буксировать айсберги из Антарктики, через тёплые воды, а создать катамаран из сотни аэростатов, и буксировать айсберги из Арктики на юг, по воздуху, ну скажем из 81.586587, -153.343654 координат.Используя вращение Земли, но так чтобы маршрут движения проходил над Вашингтоном и северной Африкой. Сегодня технология это позволяет. Тогда доставка айсберга могла бы пройти всего за сутки.А если серьёзно, то следовало бы и давно, вложится в транспортировку пресной воды из северных рек России и Амура трубопроводом. Это уменьшило бы паводки в этих районах России, и обеспечило бы водой и среднюю Азию и Ближний восток постоянной прекрасной пресной водой.Течь в таком трубопроводе, не угрожает стать экологической катастрофой.