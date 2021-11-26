Агрессивный Путин!

Почти весь мир, судя по газетам, ютубу и телевизору, страшно боится агрессивного Путина.

Ждут от него страшной агрессии.

Честно говоря, я жду этой «агрессии» с большим нетерпением.

Жду когда наконец войска Путина (или он лично) вернут в родную гавань Украину, Польшу, Финляндию, Аляску, Калифорнию, Босфор, Дарданеллы и Гибралтар.

Жду, когда Путин незаконно аннексирует Берлин и Брюссель.

Жду когда принудит Израиль (в котором я обитаю) войти в состав союзного государства и поручит, наконец, Собянину построить в Израиле метро которое будет работать по субботам и решить проблему социального жилья.

Господин, товарищ Путин!!! Сколько можно ждать???

Шайбу!!!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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