Агрессивный Путин!

Почти весь мир, судя по газетам, ютубу и телевизору, страшно боится агрессивного Путина.
Ждут от него страшной агрессии.
Честно говоря, я жду этой «агрессии» с большим нетерпением.
Жду когда наконец войска Путина (или он лично) вернут в родную гавань Украину, Польшу, Финляндию, Аляску, Калифорнию, Босфор, Дарданеллы и Гибралтар.
Жду, когда Путин незаконно аннексирует Берлин и Брюссель.
Жду когда принудит Израиль (в котором я обитаю) войти в состав союзного государства и поручит, наконец, Собянину построить в Израиле метро которое будет работать по субботам и решить проблему социального жилья.
Господин, товарищ Путин!!! Сколько можно ждать???
Шайбу!!!
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