29 сентября сожжём их флаги.

К президенту России Владимиру Путину обратилась московская организация бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Они предложили учредить День геноцида Советского Народа.

В 1941 году на СССР напала объединённая Европа.

Это должен быть день геноцида Советского Народа объединённой Европой.

Предлагаю днём геноцида считать 29 сентября.

Нападение произошло 22 июля 1941 года, но план уничтожения Советского Народа был принят раньше.

Это соглашение о геноциде Советского Народа между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года, т после этого исполняемое всеми Европейскими странами, которые финансово, военно, экономически, технически участвовали в подготовке геноцида и его осуществлении.

Предлагаю днём геноцида считать 29 сентября. И в этот день, на красной площади сжигать флаги стран в этом участвовавших в присутствии их послов.

США, Британия финансировали милитаризацию Германии

Германия, Словакия, Италия, Албания, Венгрия, Румыния, Хорватия, Финляндия, воевали на стороне нацистов

Болгария участвовала в коалиции.

Швеция, Норвегия, Турция, снабжали нацистов всеми необходимыми ресурсами.

Испания до лета 1944 года снабжала нацистов бензином, передаваемым фирмами США именно для этого.

Часть Франции также участвовала в войне.

Голландия и Дания без боя предоставили в распоряжение нацистов свою территорию.

Швейцария предоставила в пользование нацистов свою банковскую систему.

Канада, Аргентина и США укрывали нацистских преступников после войны.

Пора уже поставить точку и хотя бы символически наказать преступников.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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