07.11.2027 года, совместным решением конгресса и сената Соединённых Штатов Америки принимается решение о введении санкций на ССР.Решено:В связи с вмешательством нашего государства в выборы Союза Советских Республик, с целью избрания его президентом Владимира Владимировича Путина, США вводят следующие санкции:Ввести режим наибольшего благоприятствования, с полной отменой налогов на товары поставляемые из ССР и любой из его частей, а именно:Республики: Абхазия, Адыгея, Азербайджан, Алтай, Аляска, Армения, Башкирия, Белоруссия (включая автономию Прибалтика) Бурятия, Грузия (с автономиями Аджария и Сванетия), Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Казахстан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Киргизия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Новороссия (включая польскую и молдавскую автономии), Россию (с автономными округами: Ненецкий, ХантыМансийский–Югра, Чукотский, ЯмалоНенецкий, Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий и Корякский, Таймырский, Эвенский), Якутия, Таджикистан, Татарстан, Финляндия, Чувашия, Югославия (с автономиями Хорватия, Босния, Герцоговина, Черногория, Македония и райцентром Косово) и Иерусалимо-Бирабиджанскую Еврейскую конфедерацию, (с Египетской, Иорданской, и Ливано-Сирийской культурными автономиями).Ввести на территории США языком межнационального общения русский язык.Запретить под угрозой уголовной ответственности, мошеннических денежных единиц, не обеспеченных национальным достоянием существовавших ранее стран, а именно: Доллар, фунт стерлингов, марка, франк. Единственной валютой имеющей право на хождение в США, признать рубль.Запретить перенос из Гуантаномо, могил государственных преступников, пытавшихся навредить советско-американским интересам, Хилари и Била Клинтон, Джона Макейна, в любое другое место захоронения.Предупредить заключённого Хусейна Обаму, что в случае продолжения его просьб на помилование от пожизненной каторги, он будет переведён в кубинскую автономию, Техас, где по отложенному решению судьи верховного суда Дэвида Линча, повешен.

Совместное решение конгресса и сената Соединённых Штатов Америки, президенту США Сергею Кужугетовичу Шойгу, реализовать немедленно.