16(27) вопросов об Украине.

Один парень, живущий в Европе, с фамилией Губин решил задать 16 вопросов тем кто верит Путину. Парень Путину не верит, а я верю вот и попытался ответить.

Сами вопросы полностью в конце. Они не всегда конкретны и распыляются.

Я старался выделить существо и отвечал на него. У меня получилось 27 ответов.

Маленькая справка. Я еврей, израильтянин, уроженец Украины. В Израиле более 30 лет. Ни я, ни мои родители (кроме как 10 летняя мама жила в эвакуации) в России никогда не жил.

Читайте и выносите своё суждение

Первое, что этот парень видит отрицательного в журналистике, что делает журналиста адвокатом дьявола:

«Подвергаешь сомнению мнение тех людей которые тебе очень симпатичны и пытаешься понять позицию, тех кто не симпатичны »

Нормальный человек, по мнению отвечающего на вопросы, всё должен подвергать сомнению.

1 вопрос: Ради чего это всё?

Ответ: Что всё? Желание поесть? Дождь? Любовь папы к дочери? Вопрос демагогический.

2 вопрос Вы действительно считаете, что ради спасения жителей Донецка и Луганска нужно было вводить войска сразу с четырёх направлений?

Ответ: цель специальной операции России в демилитаризации (в разоружении) и денацификации (избавлении от нацисткой идеологии) Украины. На Украине создавалось биологическое оружие против славян, убивались все инакомыслящие, молодёжь воспитывали в ненависти к России, чтобы потом с ней воевать. Власть на Украине путём военного переворота (а не выборов) в 2014 году захватили бандиты в лозунгах которых было убивать Русских(москалив) и евреев (жидив) – «На ножи!»

3 вопрос Вы действительно считаете, что ради спасения эителей Донецка и Луганска нужно было бомбить мирное население в Киеве, Харькове, Чернигове

Ответ:

Киев ни кто не бомбил. И не бомбит. Это фейк. А так же Харьков, Чернигов. А в Мелитополе засели нацисты, которые защищаются мирными людьми как живым щитом.

4 вопрос Вы действительно считаете, что ради спасения жителей Донецка и Луганска нужно было превратить в беженцев полтора миллиона человек.

Ответ:

Да. Ради спасения 4 миллионов жителей Донбасса (Донецка и Луганска) нужно было начать операцию. А беженцы это вина нацистов, а не армии РФ.

Комментарий:

Но спросив всё это он сообщил что задаёт только второй вопрос? То есть, на предыдущие вопросы он не предполагает получать ответы, а только создаёт фон.

5 вопрос

Вы действительно считаете, что те экономические потери (я сокращаю вопрос), которые понесёт Россия стоит того, чтобы спасти стариков и детей Донбасса?

Ответ:

ДА!!! Русские своих не бросают. Всё что можно купить за деньги, не беда а неприятность.

6 вопрос

Санкции запада были прогнозируемы и предсказуемы

Ответ:

Так и то что Россия будет спасать стариков, женщин и детей от нацистов, тоже было предсказуемо.

7 вопрос

Вы видели, чтобы жители освобождённых городов стречали освободителей хлебом и солью?

Ответ:

Да хлеб и воду в эти города привезли войска РФ, потому что нацисты разрушили инфраструктуру. Но мы видели очереди за гуманитарной помощью (водой, мукой, сахаром, крупами, хлебом), которые привозит российская армия в освобождённые города. И этих видео много.

8 вопрос

Почему жители освобождённых городов встречают войска РФ гранатомётами.

Ответ:

Гранатомётами их встречает армия Украины собранная принуждением. Гранатомёты английские и американские. А тех кто не хочет идти в армию или отказывается стрелять, расстреливают.

9 вопрос

Если Украина захвачена нацистами, почему большинство беженцев стремиться на запад а не в Россию.

Ответ:

Первое: В Россию уезжает не меньше беженцев.

Второе: Украинские войска не дают возможности уехать в Россию. Люди бегут туда куда могут.

10 вопрос

Если власть на Украине захвачена нацистами, почему Израиль разворачивает там полевые госпитали?

Ответ:

Израиль США пытались принудить поставлять украинской армии железный купол и другие вооружения. Израиль от этого отказался и отделался медицинской помощью.

11 вопрос

Почему израильские добровольцы едут воевать на стороне Украины

Ответ:

Враньё. Хотя может быть пару идиотов и поехало. Но есть и те израильтяне которые воюют на стороне Донбасса. https://vena45.livejournal.com/3933918.html



12 вопрос

Почему если власть на Украине захвачена то с 2014 года там прошло двое свободных президентских выборов.

Ответ:

Во-первых — выборы были не свободны, а под давлением нацистов.

Во-вторых — Зеленский обещал одно, а когда его выбрали, то его заставили делать совершенно другое.

В третьих в (якобы выборах) запретили участие всех восточных областей граничащих с Россией, не зависимо были ли это области занятые ополченцами или властью киевских нацистов.

13 вопрос

Почему Порошенко, который якобы захватил власть безропотно отдал её Зеленскому?

Ответ:

Потому что те (США) кто действительно управлял Украиной так сказали. Президенты Украины, на самом деле назначаются США.

Президент нынешней Украины, это гауляйтер. Только поставила этого гауляйтера не гитлеровская Германия, а США.

14 вопрос

Почему Россия отказывается забирать тела своих убитых.

Ответ:

Это фейк.

15 вопрос

Вы хоть раз слышали чтобы Россия призывала к обмену пленными?

Ответ:

Слыша. Пошло уже два обмена пленными.

16 вопрос

О свободе слова.

Ответ:

До начала операции в России не закрыли ни одного телеканала. На Украине закрыли все опозиционные телеканалы и убивали неугодных журналистов (Олесь Бузина), а кого не убивали садили или охотились (Шарий).

17 вопрос

Почему после начала операции власть РФ закрыла «опозиционные» средства информации.

Ответ:

1- потому что врали и выдавали фейки как информацию, что при спец.операции диверсия (но никого не убили и даже не посадили)

2- Потому что на западе закрыли все российские телепрограммы (РТ) и радиостанции (Спутник). Закрыли даже в Ютубе.

18 вопрос

Как вы себе представляете будущее страны в которой освободительные войска называют оккупантами.

Ответ:

Когда Россия в 1945 захватила Германию, очень быстро немцы поняли, что Россия освободила их от Гитлеровской власти. Так будет и на Украине.

19 вопрос

За чей счёт украина восстанавливалась после войны.

Ответ:

А за чей счёт после войны восстанавливался СССР? Но уже сейчас началось восстановление инфраструктуры разрушенной нацисткой властью.

20 вопрос

Сколько полицейских убьют «украинские» партизаны.

Ответ:

Ну с Бандеровцами как-то справились? Справятся и с их наследниками.

21 вопрос

Почему не боятся НАТО граничащие с ним Финляндия, Швеция…

Ответ:

Эти страны не являются соперником США. У них нет тех природных богатств, которые мечтает захватить запад. Не первый раз запад идёт на Россию войной и всё никак не научиться. Получит и в этот раз.

22 вопрос

Если Россия делает на Украине святое дело, почему в мире её ни кто не поддерживает?

Ответ:

Страны с населением 6 миллиардов отказались присоединиться к санкциям против России. Ни Китай, не Индия, ни ЮАР, ни Бразилия, ни Мексика, Венесуэла, Иран, Пакистан, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ…. и даже Турция, не говоря об Еврозес, ОДКБ, северной Корее, Монголии, не ввели против России санкции.

23 вопрос

Антивоенные митинги в России следует разганять?

Ответ:

На Украине не согласных просто расстреливают. Во времена ковида не разрешённые митинги запрещены. На согласованных митингах должна быть обеспечена безопасность. Прививки, тесты…

24 вопрос

Нужно ли задерживать тех кто выходит на пикеты против операции РФ?

Ответ:

А что бы сделали на Украине с человеком вышедшим с плакатом требующим капитуляции? А в России никого за это не расстреляют.

25 вопрос

Согласны ли вы выйти на улицу с плакатом «Да войне!»

Ответ:

С плакатов в поддержку операции РФ я выступаю в соц.сети. Жил бы в России мог бы и на улицу выйти с буквой Z.

26 вопрос (15)

Россия может прекратить военные действия если Украина признает Крым Российским, а Донбасс независимым. А это сепаратизм, за который и в России уголовное наказание.

Ответ:

На Украине произошёл государственный переворот. В результате того, Что Донбасс был против переворота, он решил отделиться. Верните власть Януковича. Крым, в соответствии с соглашениями в Хельсинки, о признании послевоенных границ территория РСФСР — России. Провёл референдум, и вернулся в Россию.

Но цель России денацификация территории Украины после оккупации её США.

27 вопрос (16)

Если Путин взорвёт атомную бомбу, будет ли он прав?

Ответ:

А если Байден, Зеленский это сделают? Если США запустят в мир новый вирус из лабораторий Украины, чтобы убивать славян.

Если бы да кабы…

Не нужно задавать гипотетических вопросов. А что будет если вы описаетесь, а ваша жена окакается? А что будет если Эйфелеву башню использовать как зубочистку? А что будет если в большую, большую лужу, бросить большой, большой камень?

Вопросы в чистом виде:

1. Ради чего эта война? Ради спасения жителей Донбасса? Хорошо, допустим. Вы правда считаете, что ради спасения жителей двух областей на востоке Украины нужно обстреливать разом Киев, Харьков, Херсон, Мелитополь, Чернигов? И захватить всю Украину? Вы считаете, что ради спасения мирных жителей нужно было дополнительно превратить в беженцев еще три миллиона мирных жителей?

2. Вы действительно считаете, что удар по экономике России, двукратный рост цен и уничтожение целых отраслей (например, автомобильной), — способствует спасению мирных жителей Донбасса?

3. Допустим, что удар по экономике России и доходам россиян был нанесен Западом. Но если такого ответа Запада руководство России не планировало, не думаете ли вы, что оно так же плохо спланировало весь ход войны и все ее последствия?

4. Допустим, войска на Украину Россия ввела ради спасения всех русских в Украине, которых, как говорит Путин, угнетают захватившие власть нацисты. Скажите, вы видели хоть раз, чтобы жители освобожденных от нацистов городов и деревень встречали освободителей хлебом-солью? Почему русских солдат встречают гранатометами и считают оккупантами?

5. Если Украина захвачена нацистами, и если Запад заодно с нацистами, то почему абсолютное большинство беженцев с Украины бежит на Запад, а не на Восток, в Россию?

6. Если в Украине власть и правда захватили нацисты, то почему Израиль разворачивает там свой госпиталь, а израильтяне идут воевать добровольцами на стороне Украины? С каких пор Израиль поддерживает нацизм?

7. Если власть в Украине захвачена, то почему с 2014-го там прошло двое выборов и уже второй президент? Почему Порошенко передал захваченную власть вновь выбранному президенту Зеленскому?

8. Если Россия ведет справедливую войну, это значит, что каждый ее солдат — герой. Почему Россия отказывается забрать с Украины тела павших героев? И за первые две недели войны вы слышали хоть раз, чтобы Россия вела с Украиной переговоры об обмене пленными?

9. Радиостанция «Эхо Москвы» приглашала в свои прямые эфиры представителей всех точек зрения, от сторонников Навального до твердых сторонников Путина. Почему вместо того, чтобы высказать в эфире свою точку зрения, государство эту радиостанцию просто закрыло? Если в правде сила, то почему в России закрыты все независимые СМИ?

10. Допустим, Россия завоюет Украину. Как вы представляете себе будущее страны, где из-за войны все ненавидят оккупантов? Кто победит в такой стране на выборах, если они будут свободными? Или вы считаете, что во главе побежденной Украины нужно просто поставить человека от России? Но такая должность называется словом «гауляйтер», а гауляйтеров на Украине ставил Гитлер.

11. Допустим, Киев и прочие города взяты с боем. За чей счет будет восстанавливаться Украина после войны? Сколько оккупационной полиции потребуется для подавления мятежей? Сколько присланных из России омоновцев и росгвардейцев будет убито партизанами? И снова – ради чего это все?

12. Допустим, российские войска вошли на Украину ради более важной цели, чем спасение Украины от нацистов. Допустим, ради спасения России от приближающихся к ее границам НАТО. Почему не боятся тогда НАТО граничащие с ним Финляндия, Швеция, Хорватия, Сербия и полностью окруженные НАТО Австрия и Швейцария?

13. Допустим, Россия делает на Украине святое дело. Но почему это святое дело не поддерживает никто в мире, кроме Венесуэлы, Кубы или Эритреи? Почему даже Китай не поддерживает Россию?

14. Вы действительно считаете, что антивоенные митинги надо разгонять, их участников избивать, штрафовать или сажать в тюрьму? Почему преступлением является даже плакат с надписью «Нет – войне!» Одобряете ли вы тогда плакаты «Да — войне!»?

15. Россия может остановить войну, если Украина признает российскими Крым, Луганскую и Донецкую области. Однако в УК РФ есть статья 280.1., где за призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, дается до 5 лет тюрьмы. Почему нарушить территориальную целостность Украины – это хорошо, а нарушить территориальную целостность России – это преступление? Как вы это себе объясняете?

16. И последнее. Если Путин взорвет атомную бомбу, будете ли вы по-прежнему считать, что он прав? И готовы ли вы вместе с родными и любимыми стать пеплом ради великой русской идеи? Согласны ли вы уничтожить человечество и погибнуть ради того, чтобы попасть, как праведники, в рай вместе с Путиным? И если да, то какая разница между вами и террористами-смертниками Усамы бин Ладена?

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