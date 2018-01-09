Время медузы.

14.02.2012

По дневнику Валерия Хлызова.

Предупреждения:

Все описанные события, имена, фамилии, даты – документальны.

Любые несовпадения произошедшего, категорически исключены.

Точность синтаксиса, грамматики и орфографии, я не гарантирую.

Недостаточно широкая образованность, препятствие пониманию.

Магистр биологии и физики, способен прочитать текст до конца.

Если Вы дочитали, просите присвоения Вам докторской степени.

Мне надоело писать для невежд и дураков.

Преамбула.

Валерий Хлызов долговязый, за тридцать, с залысинами по бокам своего морщинистого лба, работал гидробиологом в НИИ днепропетровского университета.

Работа у него была веселая. Два раза в месяц, «от семьи от детей» , как он любил говорить, на небольшом пароходике, он «сотоварищи» и самое главное «соподруги», отправлялся вниз или вверх по течению Днепра и отлавливал сетью различное количество рыбы, которое считал и документировал и отпускал. Отпускали, правда, не все. На берегу у сельских пристаней особо отличившиеся образцы попадали в уху. Уха поедалась под лабораторный спирт или лабораторно, на дистилляторе, перегнанную сивуху купленную в прибрежных селах.

Ох, какие это были вечера!

После ушицы и изрядного количества алкоголя, проходили удивительно веселые ночные купания, о которых и о том, что было после них, на следующий день вспоминать было не принято.

Так что и мы тоже, из скромности, этого делать не будем.

По всем вышеперечисленным причинам, не смотря на весьма скромную зарплату, Валерка (а его все называли именно так), менять свою работу не собирался. Но деньги были нужны. И мозги постоянно выискивали, что бы такое сделать, что бы резко пополнить их количество.

Однажды, несколько лет тому, в одном и походов, содержание которых описано выше, Валерка обнаружил пресноводную медузу. Медуза, правда, была не ахти – ее зонтик, был всего двенадцать миллиметров у взрослых особей, но именно ей Валерка посвятил свою кандидатскую диссертацию. Медуза была известна, но её днепровская популяция ни где не упоминалось.

Он стал кандидатом наук, но на его зарплате сие обстоятельство почти не сказалось. Но не бросать же, такое веселое место.

Валерка начал поиски заработка совсем в другом направлении.

С детства Валерка дружил с техникой. Попадающий к нему в руки поломанный фотоаппарат, устройства которого он не знал, вдруг, после того как его удавалось разобрать и собрать, начинал работать, микроскопы начинали видеть то, что до этого им было недоступно, скороварка переставала свистеть струей горячего пара из-за старой прокладки, пылесос начинал разбираться, не осыпая все вокруг пылью, и многое, многое другое становилось тем, для чего оно было предназначено изначально.

Вообще-то, по жизни Валерке везло. Вот только с новыми идеями у Валерки не получалось. Он не умел фантазировать. Но и тут везение его не оставило. Рядом с ним оказался человек, чьи фантазии, хотя и далеко не все, он мог воплощать в жизнь. Это один из его близких друзей как раз сейчас помечтал: «А как было бы здорово, сделать фирму по проверке кормов для птиц и производителей рыб. Как было бы здорово сконструировать такой прибор, который предупреждал бы об опасности порчи кормов».

Серега, так звали его друга, был толст, невысок, весел и всегда доволен собой. Он катился по жизни, не забивая себе голову практическими задачами. Когда ты можешь фантазировать и живешь в мире фантазий, какое значение имеет текущий кран, или неработающая ручка входной двери? Главное найти позу, в которой это не будет мешать. Сереге, Валерка тоже был очень нужен, поскольку количество поз, когда кран переставал течь и ручка отваливаться, резко возрастало и их можно было разнообразить. Это помогало уходить в своих фантазиях все дальше от реального мира. Да и фантазировал он по-особому. Это называлось «перпендикулярно».

— А как ты это узнаешь? – спросил Валерка, услышав об устройстве.

— Так можно поставить призму, и светодиод в том месте, где свет определенного спектра, например метана, будет отбрасывать спектр, а с другой стороны, поставить белую лампу, которая будет включаться раз в час-два и ее свет и разложится на спектр.

Ни устройство призмы, ни то к чему светодиод будет подключен, Серегу не интересовало. Ну и правильно. Через пять минут он фантазировал уже что-то другое, а через два дня Валерка собрал первый спектроанализатор.

Проверку на метан, решили провести на очистных каналах. Тогда то и произошел неприятный «инцидент», с которого все и началось. .

Глава 1. Шпионы.

Очистные каналы, представляли собой сток промышленной воды, который сначала шел по извилистому руслу дна Тополиной балки, а потом через каскад бетонных проемов оправлялся в обычную канализацию. Канализация тоже попадала в очистные каналы. Но те каналы были уже почти у Днепра. Туда ездили редко. Там тоже был «трубочник» червяки которыми кормили аквариумных рыб, но он был менее чистый. Поэтому по привычке, по наеженному маршруту, Валерка и Серега приехали проверять спектроанализатор, именно сюда.

После того, как спектроанализатор установили над поверхностью воды. Световой импульс, проскакивающий между передающим и приемным светодиодами, сопровождался аудио щелчком. Собственно говоря, Валерка сделал его для того, что чтобы можно было отрегулировать на слух, его периодичность, по желанию заказчика.

Они стояли и слушали щелчки и смотрели на стрелку амперметра, показывающего интенсивность той или другой линии спектра, которые Валерка тоже сделал избирательными.

Они были так увлечены действием прибора, что почти не замечали происходящего вокруг.

— Радиацию меряем? – услышал Валерка у себя за спиной хриплый низкий голос. И он, и Серега повернулись.

За их спинами, стоял кряжистый мужик, лет сорока, в темно-зеленой, камуфляжной форме и два солдата, направившие на них дула, висевших на шее автоматов.

— Забирайте счетчик и пройдемте, скомандовал человек в камуфляже.

— Это не счетчик… — сказал, было, Серега, но офицер (так Валерка) окрестил мысленно кряжистого мужика, бросил на них такой взгляд, что было ясно, что-либо объяснять бесполезно.

— Не разговаривать – строго, но спокойно сказал офицер и взял из Валеркиных рук спектроанализатор.

На близлежащей дороге, стоял газик, куда их и посадили.

Поехали они прямо в Федосеевские казармы, где их рассадили в разные камеры, видимо местной гауптвахты .

Через час к Валерке в камеру зашел юркий, улыбающийся и морщинистый мужичек, лет пятидесяти.

— Пойдемте молодой человек, сказал он, приглашая Валерку следовать за собой. Охраны уже не было. Он, повозившись с ключами и казалось, не обращая на Валерку никакого внимания, открыл похожий на парковую беседку, флигель и оказался с Валеркой в просторном кабинете со следами высохшей сырости на стенах и соответствующим запахом.

— Как Вас зовут, спросил мужичек, усаживаюсь на скамью, и предлагая Валерке место напротив.

— Валерий Хлызов.

— Я полковник комитета государственной безопасности СССР, Тимошук Анатолий Иванович. – мужичек мотыльнул удостоверением в красной корочке — Так что же это у Вас за приборчик такой?

Спектроанализатор, частично разобранный, лежал на столе, за спиной мужичка.

— Это анализатор для определения наличия спектра различных органических газов. Мы его испытывали.

— Это Вам по работе нужно? Где Вы работаете?

— Это и по работе тоже. В университете. Зам. зав. лаборатории ихтиологии и ихтиопатологии в НИИ.

— А товарищ, Ваш?

— Там же. Лаборантом. Радиацию мы не измеряли. Мы и не знали, что там радиация.

— А ее там и нет. – Тимошук, наигранно ласково улыбнулся. Но, знаете ли…. Бдительность никогда не помешает. Вам же особых неудобств не причинили.

— Да нет.

— Только вот заполните эту анкету, и распишитесь, что если вдруг понадобитесь – может и нам Ваша помощь будет нужна, так явитесь по вызову. Хорошо?

— Хорошо. – обрадовавшись согласился Валерка. Кто же спорит с полковниками госбезопасности да еще по таким мелочам?

— Вот и ладно. Ваш товарищ, такую уже заполнил.

Полковник положил перед Валеркой бланк и подписку о том что в течении 92 дней он обязуется немедленно по первому требованию, прибыть в управление КГБ, по адресу …

«Вот интересно – подумал Валерка — а без этой анкеты, я мог бы не прибывать? – и внутренне хохотнул, что на девяносто третий день, он обязательно откажется.

КГБ, оно было как расстройство желудка. Попробуй, откажись реагировать.

— Приборчик не забудьте – весело сказал мужик, когда Валерка уже покидал кабинет.

Предъявив выписанный кгбешником пропуск, Валерка вышел за ворота казарм, где сидя на парапете его ждал Серега.

— Отдали таки. Гады.

— Чего гады? Работа у них такая.

— Так что, пойдем продолжим измерения?

Они засмеялись и пошли к пивному ларьку, располагавшемуся возле Лагерного базара. Работа работой, но от беседы с вежливыми военными, рубашка на Валеркиной спине, была совершенно мокрая.

Но пиво было холодным и солнечный майский день клонился к вечеру. Все хорошо, что хорошо кончается.

Глава 2. Диссертация.

Но в повседневной текучке, забыть об этом происшествии Валерка не успел.

Когда через три дня, к нему на работу позвонил какой-то майор, и стал договариваться о встрече – Валерка вновь напрягся. Вообще принудительное общение с представителями власти, сразу вызывало у него легкое недомогание и слабость в ногах.

Он зашел к Сереге в лабораторию. Тот сидел перед аквариумом и рассматривал грунт.

— Интересно, а по цвету можно определить степень загрязнения? – вновь что-то фантазировал Серега. Фантазировал он беспрерывно.

— С тобой уже связывались?

— Кто?

— Ну из КГБ?

— Нет пока. А с тобой опять решили «поговорить»?

— Завтра. В двенадцать.

— Весь день перегадят. Если вообще отпустят. Хорошо сейчас, а не перед поездкой. Поездку пропускать жалко.

— Ну, ты и оптимист.

Поездку, пропускать действительно не хотелось. Жизнь текла в ее предвкушении. На лето, в поездку, лаборантками обязательно возьмут пару девочек из первокурсниц….

***

Майор Абрамов, который встретил Валерку, был одет в аккуратный светло-серый костюм. Не вспоминая об инциденте на очистных, он сразу стал интересоваться Валеркиной кандидатской.

Валерка отвечал на вопросы и изумлялся тому, что мало того, что его кандидатскую, кто-то читал, но и тому, что ее читали именно здесь. Но если эта «беседа» ни как не связана с происшедшим на очистных сооружениях…. Но тогда с чем она связанна? Он пытался найти ответ в задаваемых вопросах, но не находил.

— Скажите, Валерий Николаевич, Вы вот тут описывая возможное появление медузы в среднем течении Днепра, пишете о невозможности вида передвигаться против течения и одной из причин указываете возможность перемещения прародителей популяции по воздуху…

«Вот оно! – спина у Валерки вспотела – они крутят какое-то дело о коррупции с кандидатскими и найдя этот идиотизм в моей, решили что я ее купил! Вот гад Серега!»

Мысли начали крутиться у Валерки с необычной для него скоростью.

Он вспомнил картину …

Серега сидел у окна, наблюдая за пляжными девочками и периодически отлавливая из канны, стоящей перед ним, интересные, на его взгляд, экземпляры малька, золотых карасей — вуалехвостов.

Как Серега совмещал оба этих занятия понять ни кто не мог, однако все знали, что для выращивания, более скрупулезно, чем Серега, сделать отбор, ни кто не мог. Удивительно, как такая скрупулезность уживалась в нем с явным безразличием к какому-либо порядку.

Рядом с ним на столе лежала его курсовая, которую можно было потом, чуть расширив, превратить в кандидатскую. Но было понятно, что об этом Серега еще очень долго и цветасто будет мечтать и только. Ему бы этот, очередной заход на пятый курс, закончить дипломом.

Курсовая называлась: «Эволюция функций движения, белковых систем».

В ней Серега доказывал, что движение всех организмов являлось только функцией динамических и химических свойств среды. От глицериновой капли, совершавшей те же движения что и амеба своими птеригоподиями – ложноножками.

Валерка сидел за эмалированным лабораторным столом и писал свою кандидатскую с сожалением периодически наблюдая за умиранием тетрадона*. Тетрадон находился в маленьком, пятилитровом окоренке из тонкого оргстекла.

— Надо убить животину, чтоб не мучалась. – сказал он понимая, что лаборант Серега и пальцем не шевельнет, что бы покончить с мучениями тетрадона.

— Валерий Николаевич, — Серега, когда придумывал какую-то свою новую фантазию, всегда обращался к Валерке якобы официально, и изложив фантазию, ждал возражений. Он не сильно печалился, когда самые простые возражения не оставляли от его фантазии камня на камне. Камни фантазий они ведь не тяжелые. Можно собирать следующую фантастическую конструкцию.

— Ну? – ответил Валерка в ожидании. Вообще Серегины фантазии были часто интересны, вот только его многозначительные паузы, слегка раздражали. Особенно, когда он был вынужден отвлечься от, и без того скучного занятия.

— Валерий Николаевич, а почему коровы не летают?

Валерка хорошо знал Серегины выверты, работали они вместе уже семь лет, и понимал, что в таких вопросах, Серега всегда прятал какой-то подвох. Серега искусно умел прятать подвохи. Но какой подвох может быть в вопросе из анекдота. «Хорошо. Хорошо. Хорошо, что коровы не летают» — сообщил Алексей Максимович, попав под голубиный «обстрел».

— Высоты бояться.

— Да ну тебя. Ты не выкручивайся. Почему, серьезно?

— Ну… потому что их кости и мясо, много тяжелее воздуха.

— А почему они эволюционно не выработали механизм возможности полета? Дало бы это им эволюционное преимущество?

— Так эту экологическую нишу заняли птицы. – сказал Валерка ехидно хихикая тому, что уже сумел увернуться от пока еще не известной западни, и теперь Сереге придется выкладывать свою фантазию без попытки представить весь мир олухами. — И вообще это разговор не профессиональный.

— Еще как профессиональный. Ни у птиц, ни у летучих мышей, нет никаких возможностей, накапливать большие количества метана, которые имеют растительноядные животные. Например, коровы. Или кролики.

Тут Серега сделал свою знаменитую паузу злившую Валерку. Дескать, знаю, что ты тупой и даю тебе возможность переварить информацию. Нет, конечно, Серега так не думал. Просто Серега любил эффекты.

— Вот если бы корова создала в своей шкуре на спине карман, куда отправляла бы произведенный в желудке метан. Она бы облегчила возможности своего передвижения. А она только пукает этим парниковым газом…

— Это уже не ихтиология и гидробиология, и наша кафедра коровами не занимается – хихикнул Валерка, помянув известную обоим историю.

У Сереги, на его первом курсе, был смешной случАй.

На первой же лекции, по физиологии беспозвоночных, замдекана биофака, Пилипенко, сообщал молодым студентам, что эволюция не имеет обратного хода. И что это один из постулатов материализма.

— А неотения? – Неожиданно, просто, как в беседе перебивая лектора, спросил Серега.

— Что неотения? – переспросил Пилипенко, не ожидавший ни вопросов, ни каких-то заковык в этом общем месте лекции.

— А то, что если аксолотль, начнет эволюционировать, не переходя в стадию саламандры, то через пару десятков поколений, ни кто и не узнает, что стадия саламандры существовала и это значит, что эволюция дала задний ход.

Хоть Пелипенко, не ожидал на первом занятии от первокурсника ничего подобного, он был опытным преподавателем. И он обошел эту заковыку так:

— А мы сейчас какой предмет изучаем, товарищ студент? — и сам же ответил – физиологию беспозвоночных. А Ваш аксолотль позвоночное. Так что не будем отвлекаться.

Серега иногда любил вспоминать этот забавный эпизод, когда они, он Валерка и замдекана Пелипенко пили пиво у канатной дороги, по которой часто ехали с комсомольского острова, где находился их НИИ ихтиологии и гидробиологии, по домам.

— Конечно наша кафедра коровами не занимается. Тут, Вы, Валерий Николаевич, совершенно правы! Ты когда описывал версии попадания своей медузы в Днепр, что предположил? Тайфун? Смерч? А какие на Украине тайфуны? А давай предположим, что существовал вид медузы, который накапливал метан, а не углекислоту, как сифоновые, что бы быстрее в случае атаки хищников, или еще чего, всплывать к поверхности. Нормальный эволюционный ход? А потом в развитие этого механизма, стал подниматься в воздух, что бы покинут выемки рифов, пересыхающие при отливе. Нормальный эволюционный ход? Но ничего подобного не найдено. А какие принципиальные могут тут быть препятствия такой эволюции медузы?

Тут опять Серега сделал паузу и подошел к аквариуму с подыхающим тетрадоном.

— Вот смотри – Серега взял шланг, от стоящей рядом водородной горелки, наполнил полиэтиленовый кулек. Затем неожиданно ловко зацепил сачком тетрадона, вбросил его в этот кулек снизу и опять пустил туда газ.

— Так это он из-за твоих опытов подыхает?

— Не трогал я твоего тетрадона, раньше. Мне эта идея, сейчас в голову пришла.

Тем временем, тетрадон в полиэтиленовом мешке начал раздуваться, превращаясь в шарик размером в теннисный мяч.

Серега перевернул кулек и открыл его.

Тетрадон, не подавая признаков жизни, медленно поплыл к потолку.

Серега вновь поймал его сачком и опустил в аквариум так, что бы сачок не дал тетрадону всплыть на поверхность.

— А теперь попробуем сделать тоже самое, с твоей медузой.

А сейчас Валерка сидел перед майором КГБ с ощущением, что ему нужно срочно доказать, что он не велосипед и это кажется не совсем уж простой задачей.

— Кандидатская диссертация не докторская и не должна быть построена исключительно на оригинальных идеях. – Спокойно, с подчеркнутой отстраненностью, ответил Валерка майору Абрамову. «Фиг он подкопается. Вечно они не тех ловят». Вообще на то, что его кандидатскую кто-то прочтет, Валерка совершенно не рассчитывал. По поводу диссертаций даже ходила похожая на анекдот история. Что кто-то в средине диссертации вписал номер телефона и объявление, что первому, кто в течении года позвонит по этому телефону, будет вручен ящик коньяка.

Не позвонил ни кто.

— А чья это идея, Валерий Николаевич?

— Эта идея взята из курсовой работы, студента четвертого курса ДГУ– «вечного студента» добавил про себя Валерка – лаборанта лаборатории гидробиологии, Сергея Ростовцева, с его согласия.

— Вы видимо неправильно меня поняли, Валерий Николаевич, — усмехнулся такой официальности ответа, майор Абрамов. – мы не ведем никакого следствия по поводу Вашей диссертации. Нам нужна Ваша помощь, как специалиста.

— Специалиста в чем? – растерявшись от неожиданного, для себя поворота разговора, спросил Валерка.

— Дело в том, Валерий Николаевич, что по пресноводным медузам в нашей области… а практически во всей восточной Украине, диссертация есть только у Вас. И еще просьба… Познакомьте меня со студентом четвертого курса ДГУ лаборантом лаборатории гидробиологии, Сергеем Ростовцевым…можно с его согласия.

«Вот это память – подумал Валерка – он даже порядок слов сохранил».

О том, что он сам помнил порядок слов, Валерка не задумался. Такое представление сотрудников лаборатории было стандартным, особенно при смене начальства. А оно, начальство, редко долго оставалось начальством.

Когда они приехали на аквариум, Серега сидел у окна, глядя куда-то поверх пляжа, а перед ним была открыта Микология.

— Вот, знакомтесь, автор идеи о летающих медузах, лаборант, Сергей Ростовцев.

— Здравствуйте, Сергей!

Серега вопросительно посмотрел на Валерку, скосив глаз на майора в штатском.

— Майор Абрамов. – представился КГБешник и протянул руку для рукопожатия. На мгновение замешкавшись, Серега пожал руку и представился.

— Я хотел бы, Сергей, подробно узнать, как Вы пришли к идее, что медуза могла перелететь в Днепр? Что она может летать?

Валерка прокрутил у себя в голове, какие мысли могут прийти Сереге. Когда вопрос задает майор в штатском, Серега должен был бы подумать о возможной биологической диверсии врагов страны, империалистов.

Серега внимательно посмотрел на Абрамова. Прищурился, и Валерка понял, он просто уже знал этот прищур, что сейчас будет лекция и можно начинать конспектировать.

— Понимаете, товарищ майор, у нас все кому не лень, поносят теорию эволюции….

— А я считал, что теория эволюции полностью принята научным миром …ну, по крайней мере, у нас в стране.

— Это для студентов она принята….ну, как гипотеза заменяющая божественное творение. Но ведь профессионалы ее не с гипотезой Бога сравнивают? А по многим направления теория эволюции, в том виде, в котором она на сегодняшний день существует, дает результаты, не согласующиеся с реальностью. Так вот, не желая возвращаться к гипотезе божественного творения, я начал размышлять не над тем, что природа-эволюция создала, а над тем, чего она не создала из того, что обязана, была создать, если бы теория Дарвина была верна.

Ведь есть множество механизмов, которые природа могла бы создать с легкостью, но которые не возникли.

Можно было бы вытащить некоторую частность из гипотезы Бога и предположить некоторую генетическую предрасположенность к одним мутациям и сложность возникновения других. На самом деле, ничего мистического-божественного в этом нет. Просто мы оцениваем сложность эволюции некоторого признака по внешним факторам, не учитывая, что возможно структурное расположение генетического материала, делает простыми мутации отдельных участков и сильно защищенными другие участки ДНК.

Но тут есть одно НО! Как бы не была низка вероятность события в единичном случае, при достаточном, большом количестве проб, вероятность стремиться к единице. Тогда мы, сравнивая вероятность частного события в случае его наличия по факту, с отрицательным натуральным логарифмом из предполагаемой вероятности….

— Стоп. Стоп. Я не предполагал такое математическое исследование…

— Это начала курса мат-методов в биологии…- съязвил Серега -Это о предполагаемых сроках возникновения маловероятных признаков…

— И все же, нельзя ли как-то проще? – спокойно, с улыбкой, а вовсе не обижаясь спросил Абрамов.

— Попробую. Давайте просто пройдем дальше. Просто отметьте себе, что проблемы здесь есть. А дальше… В общем, что бы пощупать такую не произошедшую эволюцию, я решил создать некоторую альтернативную экосистему, где применил бы гипотетически возникшие эволюционные преимущества. Тут ведь могло случиться, что какой-то полезный виду признак разрушит всю экосистему. Ну, например, научись тундровый олень летать, то для отсева больных особей нужны были бы летающие волки? Но у волков дефицит с метаном.

Предположим, возникли бы полярные орлы? Но олень большая мишень и появись птица способная начать на него охоту в воздухе, она бы истребила оленей на раз. Кроме того, фактор человеческой цивилизации. Разве стали бы люди разводить скот, который в состоянии от них улететь? Вы не задумывались, почему куры и индюки более распространены в разведении, чем утки и гуси? Летающему оленю, так работает эволюция, для здоровья нужно было бы летать, как уткам и гусям плавать. Иначе болезни.

Так вот я начал создавать экосистему… вернее даже экосистемы и… понял, что слабоват. Тут нужен институт. Но для того, что бы найти некоторые мутации организмов, которые не разрушили бы существующую экосистему, задуматься вполне можно и самостоятельно.

К чему такая работа? Ведь если доказать, или хотя бы показать причины, по которым выгодные видам мутации были отвергнуты в результате отбора в экологической системе, теорию эволюции придется признать самым закостенелым скептикам. Ну, я имею ввиду, из ученых.

Хорошо бы, тогда подумал я, привязать гибель динозавров, не к каким либо метеоритам или биологическим катастрофам, типа покрытосеменных растений, а к развитию… к дальнейшему развитию полезных мутаций динозавров, отвергнутых экосистемой. Это дало бы возможность считать организмом не отдельного динозавра или человека, и даже не их популяцию, социум – а экосистему. Таким образом, экосистему мы бы приравняли… ну до некоторой степени естественно, к господу Богу.

Это я Вам описал мотивы поиска. Теперь сам поиск:

Наиболее наблюдаемыми для человеческой психики признаками, является способ передвижения. Способы общения, например, скажем ультра-инфрозвуками, запахами которые могут в принципе обнаружится у каких то существ, нужно искать, тогда как само передвижение заметно даже наблюдателю не являющемуся специалистом.

Мы даже можем млекопитающее видеть, как рыбу, если оно плавает. Вот я и начал придумывать такие положительные признаки для отдельных видов, которые не разрушили бы существующую экосистему, а значит, особи, наделенные этими признаками не были бы экосистемой уничтожены.

Пристально осмотрев выражение лица майора Абрамова, который слушал внимательно и не перебивал. Серега ухмыльнувшись добавил.

— Ну вот представьте, что Вашей печенке, хорошо бы быть в два раза больше, тогда она намного легче будет справляться с алкоголем и ее клетки не будут гибнуть. Но ресурсы Вашего организма на такую печенку не рассчитаны. Да что там печенка. Жир, подкожный жир тоже очень полезен. Но ведь нет у Вас животика?

— Если бы был, — улыбнулся КГБешник, — меня бы заставили его сбросить. Но пока я ни как не ухвачу связь с медузами.

— Ну вот как раз у медуз, есть все причины летать. Причем это их свойство ни как не может вступить в противоречие с экосистемой, поскольку они не являются питанием и сами не могут…так мне кажется, не могут, питаться воздухе. Насыщенность воздушной среды микроорганизмами значительно меньше, чем у водной среды. А медуза для питания, фактически фильтрует среду. Медуза лишена возможности быстрого перемещения, или хотя бы быстрого маневрирования, она охотник, но питается, находя пищу чисто вероятностно. Она ведь не прыгает на рыбу? У медузы существуют определенные аналоги скелета, что позволяет предположить возможность в эволюционном развитии, сформировать структуру пригодную к целенаправленному перемещению. У медузы есть половое размножение и метаморфоз, позволяющие ей достичь высоких параметров изменьчивости. А это гарантирует возможность быстрого распространения благоприобретенных признаков, что особенно важно при высокой изменьчивости. У медузы развитая нервная система и бесподобная защищенность. Это гарантия стабильности, что в свою очередь сохраняет благоприобретенные признаки. При этом трудно было бы назвать воздушную среду новой экологической нишей для медуз. Они были бы в ней параллельны. Она для них, как гипер-пространственный переход, в фантастике. Если бы я был фантастом, я бы даже предположил возможность существования цивилизации медуз, если учесть их развитый социум, города, построенные их полипами, которые мы наблюдаем как острова. Это серьезная база для возникновения социальности. И т.д.

Но летающих медуз не обнаружено.

— Но, а как же медуза, открытая Валерий Николаевичем, попала в Днепр?

-Ну можно предположить, что это произошло, как разовое событие. Например, какой пионер привез из малосоленого моря или другого водоема воду, а его мама не разрешила ему делать аквариум дома. Глядишь лет через десять и популяция. Никаких биологических диверсий для этого не нужно.

Валерка ухмыльнулся тому, что просчитал эту мысль Сереги. А что же ему еще думать?

— Значит медузы, все-таки не летают? – Грустно спросил Абрамов.

— Почему? Летают. Только полет этот пока зафиксирован только в воде. Чем вода, в принципе, отличается от воздушной среды? У синонофор и маргелофидов (это такие медузы) есть даже специальные органы, называются пневматофоры. Пневматофоры, прошу прощения, как наша попа, снабжены сфинктером. По необходимости газ выходит из них. И это не атмосферный воздух, не водород и не метан. Это углекислота, которая тяжелее воздуха. Эволюции было бы достаточно наполнить его метаном или водородом, что вообще не сложно. Вообще у сифонафор очень разнообразные механизмы передвижения. Тот же пневматофор, может служить парусом. Кроме того считается, что медуза, большинство медуз, либо перемещаются вместе с массами воды, либо с помощью «зонтика». Но вот посмотрите сюда…

Серега подошел к небольшому аквариуму, который казался пустым, но был разгорожен перегородками из толстого полиэтилена, и в перегородках были прорезаны отверстия разной величины и формы.

— Вот, знаменитая медуза Валерия Николаевича Хлызова – сказал Серега, выставляя кусок коричневого картона за аквариум. Потом он ткнул пальцем в один из углов аквариума, где можно было скорее угадать, чем увидеть маленький полупрозрачный организм. Именно для того, что бы это угадывание можно было совершить, Серега и закрыл заднюю стенку.

— Так вот – продолжил Серега – не делая никаких видимых движений, медуза перемещается в ту часть аквариума, где есть корм.

Серега зацепил сачком из старого копронового чулка, какую-то муть, в стоявшей рядом банке, и вывернул сачок в противоположном углу аквариума.

— Никаких течений тут нет – сказал Серега, когда медуза стала медленно, очень медленно, но все же заметно подниматься от дна и в сторону перегородки – и никакого движения «зонтика».

— И что же ее может двигать?

— Дело в том, что под зонтиком находиться кольцо нервной ткани. По нервам бежит ток, а происходит это все безобразие, в магнитном поле Земли.

— Это как-то установлено, или Вы так думаете?

— Я так думаю, поскольку особенно убедительных, других причин мне в голову не приходит, а в литературе, я об этом пока ничего не нашел. Рабочая гипотеза.

— Ну ладно ребята – Абрамов обращался уже и к Валерке, доставая какие-то бумаги. Валерка даже удивился переходу на такой неформальный тон – Я уже понял, что попал, как раз к тем, кто мне нужен. Вот подпишите расписки о неразглашении и поедем те, я Вам кое-что, надеюсь для вас интересное, хочу показать.

Разглашать в закрытом для иностранных туристов, Днепропетровске было некому, и такие расписки были чем-то вроде условности. В СССР, вообще трепаться было вредно для здоровья и без всяких расписок.

Валерка вывел майора и Серегу в демонстрационный зал и «на минутку» зашел в препараторскую.

Валерка чувствовал себя каким-то чужим, на этом празднике трепа Сереги. Ведь как раз к тем выводам, к которым Серега приходил, он приходил, нападая на него, Валерку, своими перпендикулярными фантазиями. Валерка не потерпел бы, что бы его использовали как боксерскую грушу. Но Серегу битье не интересовало. Серега никогда не пытался возвыситься над кем бы то ни было. Он сражался с фантазиями в мире этих же фантазий, поэтому Валерка никогда не обижался. Не обижался даже тогда, когда попадался в умело расставленные логические ловушки. Но ведь и Серега, никогда не объяснял ему всей концепции, как сделал это для майора. Наверно считая все настолько очевидным, что Валерка должен был все это сам понимать.

— Осел! – даже буркнул себе под нос Валерка, на это Серегино убеждение.

К майору Серега, конечно, снизошел, как к неспециалисту.

Майор держался достойно. Он не впал в панику по поводу явно провокационных фраз Сереги по поводу Бога или экосистемы в его роли. Серега его явно провоцировал. А что Сереге? Из лаборантов выгонят?

Валерка взял сумку с инструментами. Анализаторы щелочности и PH никогда не мешали, и уж о малом наборе отверток и ключей с пинцетом и скальпелем, говорить не приходилось. На дне сумки валялись сачки разной ячеистости с телескопическими ручками, моток сталистой проволоки, изолента, пру кусков парусины, для дафний, гвозди, гайки… Обычный набор ихтиолога.

Валерка сунул он в карман и спектроанализатор, над которым последние дни еще немного повозился. Их же не как писателей зовут, значит нужно быть во всеоружии. Лупы у Сереги всегда по корманам. Валерка еще сунул в сумку шкалик с дихлорэтаном, который занял у знакомого аквариумиста и обещал сегодня отдать, решив это сделать по пути домой.

Когда он вышел Серега с Абрамовым стояли перед аквариумами в демонстрационном зале. Серега вешал майору свою любимую «лапшу» о том, как золотые рыбки попали в Европу, и за что английская королева даровала пирату Дрейку звание сэра. «Лапша» была полной, но экскурсантам очень нравилось. С полной доверчивостью на лице внимал ей и майор.

«Что-то уж сильно доверчиво» — подумал Валерка, надо предупредить Серегу, что майоры КГБ, это не девочки с радиозавода.

-Я готов – сказал Валерка, поймав удивленный взгляд майора.

«Наверно подумал, что я в туалет ходил»

Абрамов зашел к директору аквариума, на позвонить, так он сказал, а Валерка с Серегой спустились на на первый этаж, перешептываясь и обмениваясь сомнениями зачем они понадобились КГБ, да еще в связи с летающими медузами.

— Может, где урожай медузы побили? – пошутил Валерка.

— Или машину кого-то из ЦК, обгадили… сверху.

Глава 3. Ангар.

Майорские жигули приблизились к какому-то ангару, за шинным заводом.

Майор остановил машину. Перед въездом. Он не выходил из машины и даже не пикнул клаксоном, но дверь начала медленно раздвигаться. Он въехал в открывшийся проем, и они очутились на небольшой стоянке автомобилей разместившейся передней части ангара. Задняя часть была закрыта стеной из ржавого листового железа. Около единственной двери в эту закрытую часть курила пара мужиков в промасленных робах и зыркающими взглядами.

Майор предъявил мужикам удостоверение, один из мужиков кивнул и они вместе с майором прошли во внутрь.

Заходя в эту дверь Валерка ожидал увидеть людей в белых халатах вход в подземелье…. Ну а зачем тогда расписка?

Ничего этого не было. Посреди плохо освещенного ангара стояло нечто напоминающее огромный бак-тазик выкрашенный грунтовкой, высотой с три-три с половиной метра и лестницу ведущую на верх к краю «тазика».

Сверху на площадке, которой заканчивалась лестница, стояло два мужика, и девчонка.

Они тоже поднялись вверх по лестнице.

— Ну здравствуйте, Валерий Николаевич и Сергей Юрьевич – полковник Тимошук смотрел на них слегка улыбаясь. Видимо их лица выдали какую-то озадаченность. – видимо вы думаете, что полковники КГБ спать не смогут, если на по шатаются по помойкам, что бы половить сумасшедших изобретателей? – весело крякнул Тимошук – Нет товарищи! У полковников КГБ, дела всегда поважнее. Вот посмотрите вниз.

«Тазик» был в диаметре метров шесть, семь. Внутри лежало нечто напоминающее крышку тазика, но меньшего размера. Никакого впечатления лежащая внизу «крышка» на Валерку не произвела.

— Видимо «летающую» тарелку Вы представляли иначе? – уже ехидно поинтересовался Тимошук не усмотрев в их глазах никакого восторга.

— Наверное, по тому, что она не совсем летает – демонстрируя свою невозмутимость, ответил Серега.

Валерка вообще перестал, что либо соображать. Даже закралась мысль, что в КГБ свои интриги и этим ребятам понадобилось сварганить что-то удивительное. Наверное он бы создал чего-небудь более впечатляющее. Может для этого его и позвали? Но зачем тогда, фигурально, но честно выражаясь, здесь «безрукий» Серега. И при чем здесь летающие медузы. С «тарелки» их что ли раскидывали.

— А чего она здесь, в этом ржаво грунтованном корыте? – спросил он даже несколько неожиданно для себя.

— Да так уж получилось. – Тимошук говорил уже серьезно – Зависла она на высоте полтора метра над очистными, ну где вы газы меряли, и весела. Мы ее сюда, ночью, отбуксировали. А тут она почему-то на брюхо легла. Не сразу. А вас мы сразу задержали, поскольку думали что вы ее видели. Уфологии значит. И пришли место исследовать. Я бы этих уфологов…. А тут мы соскоб, анализ то есть с нее взяли. И вот, Кстати, познакомьтесь, наш химик — Владимир Антонович Иванов, микробиолог Яна Григорьевна Петрова, Валерий Николаевич Сидоров – тут Тимошук обращался уже к Владимиру Антоновичу и Яне Григорьевне – гидробиолог, и биолог широкого профиля Сергей Юрьевич Павлов – Представил Тимошук Валерку и Серегу.

Валерка хихикнул про себя: «Сидоров и Павлов» вместо Хлызова и Ростовцева. Впрочем Сереге с новой фамилией повезло. «Иванов и Петрова» наверняка такая же конспирация. Конспираторы, твою мать.

— Так вот – продолжал Тимошук Владимир Антонович и Яна Григорьевна утверждают, что анализ соскоба, взятого с этой летающей тарелки, соответствует клеткам медузы. Ну, что молчите, не перебиваете? Что скажите?

— А нельзя ли разобрать эту штуковину, – Валерка показал на «тазик» — что бы посмотреть на объект поближе?

Если бы еще вчера ему, … скажем Серега, на фантазировал, что он будет рассматривать объект, названный кем-то «летающей тарелкой», то он бы отнесся к такой фантазии как к шумовому эффекту. А сегодня без всякого, «ух ты!!!» он рассматривал сверху этот объект. И хотя его называли «летающей тарелкой» интереса в Валерке, этот объект пока не вызывал.

— Деловые – усмехнулся майору Абранову, полковник Тимошук. — Ну тогда попейте чаю.

Предложение попить чая, шуткой не оказалось. В помещении, в которое они вышли из задней части ангара, была газовая плита с эмалированным чайником, и большой кулек из серой бумаги в которую обычно заворачивали в магазинах колбасу, но с прекрасным песочным печеньем.

— Допуск у нас к этому объекту строго ограничен – сказал Тимошук, ставя чайник на плиту так, что сами все будем делать. Пока разберут ограждение, и закипит чайник, жуйте печенье.

— А если допуск ограничен, может нам помочь? – Спросил Серега.

Валерка про себя хохотнул. Серега, когда надо было делать руками что-то еще незнакомое, обычно даже не знал, где взяться.

Хохотнул, но уже в слух и Владимир Антонович (Володя).

— Тут же у нас секретность. Тех, кто разбирает – не видим мы. И они нас не знают.

Володя по виду, был их ровесником.

А вот Яна, выглядела как студентка или даже выпускница школы. Вообщем, «комсомолка спортсменка красавица». Роста она была не высокого на метр шестьдесят, и выглядела очень хрупкой. Из под тонкой кофточки, проявлялись ключицы. Глаза у нее были темные, точнее Валерка разглядывать не стал. Волосы тоже были темные, стрижкой под мальчика и слегка вились. Валерка вообще питал слабость к хрупким женщинам. Но Яна выглядела уж очень молодой. А двигалась она без всякого смущения и кокетства. «Свой парень», просебя определил ее Валерка.

— И вот еще что ребята я хочу у Вас спросить – Тимошук умудрялся пить чай из стакана, сербая. – Думаю тут вам посмотреть и хоть, что-то понять, что бы нам передать отчет дальше, нужно будет пару дней…как минимум. Если еще, какие спецы будут нужны, говорите. Вас например, Яна Григорьевна затребовала. Так что не стесняйтесь. Это работа.

Насчет летающей тарелки я почти пошутил, но висящая воздухе такая огромная медуза, ЧП всесоюзного масштаба. Наше начальство получило указание обойтись местными силами, что бы не возникла утечка. Москвичам верить нельзя. Они по международным симпозиумам таскаются. Но вот какие справки вам на работу дать, что бы вас не спрашивали, где вы были? Мы можем из милиции, можем справки любой больницы. Официально к Вашему руководству тоже обращаться не хочется. Может вы отпуск возьмете? А потом мы найдем способ, как его вернуть.

— Тут нет проблемы и незачем пока ничего придумывать. – Валерка всполоснул стакан из под чая и поставил его на полочку. — Пока в лаборатории все в порядке и за рыбами есть, кому посмотреть. Зарплаты у нас такие, что на этой работе держаться только энтузиасты. Так что если мы просто скажем что были… ну на садках и проверяли инфицированность рыбы, ни кто не будет звонить на садки, тем более, что и там за нами ни кто не следил бы. Но вот через полторы недели у нас общая поездка лаборатории в поле… ну у нас так река называется, до того времени мы или должны вернуться и подготовить поездку. Но два три дня у нас точно есть, так что если это не будет дольше, придумывать не зачем, а там посмотрим. А сейчас достаточно, чтобы я позвонил и сказал, что нас некоторое время не будет.

— А если бы Вы просто решили прогулять? – сербнув чаем спросил Тимошук.

— Мы на работе, ежедневно по десять одиннадцать часов вместо восьми и в выходные. Ну, живем мы практически в лаборатории. Это все знают. Кому же придет в голову, что мы просто прогуливаем?

Вошел Абрамов с каким-то свертком и сказал что все готово. Но… нужно одеть спецодежду.

Спецодеждой, вынутой из свертка оказались цельные комбинезоны, которые одели поверх одежды, маски и береты и удивительно удобные перчатки. Все было исключительно белое и плотное и приятное на ощупь.

«Знака качества не хватает.» — подумал Валерка – «В магазине такое, фиг купишь.»

Войдя в ангар с «летающей тарелкой» Валерка наконец поймал ту эмоцию удивления и восторга, которая почему-то так запоздала. Перед ними был огромнейший экземпляр какого-то Сифонофора – это медуза-колония, но перевернутый наоборот и с ороговевшей сифосомой. Валерка глянул на Серегу и понял, что тот в не меньшем восторге. Яна и Володя наблюдали за их реакцией.

«Видимо они ее такой, без «тазика» уже видели.

Ничто в сифонофоре не шевелилось, но запаха гниения, который можно было бы ожидать, тоже не было.

— Так она висела? – Спросил Валерка.

— Висела. Ответил Володя.

— Потрогать можно?

— Потрогайте – ответил Тимошук.

Валерка потрогал сифонофор. Он оставил ощущение абсолютной пластичной крепости. Никакой хлипкости в этом медузоидном образовании не было. Но КОРАЛ это тоже не напоминало, потому как хрупкость тоже не ощущалась. Валерка взялся за край и слегка потянул вверх.

Сифонофор тяжело оторвался от пола. Но оторвался так, как будто его поднимали со всех сторон.

— Нужно его взвесить и вычислить объем.

— Уже сказал Володя и передал Валерке листок с цифрами.

Пока Валерка прикидывал чему может соответствовать удельная масса, Серега потянул за какой-то «лепесток», сверху, но ближе к центру перевернутого Сифонофора, раздался щелчок и четыре лепестка поднялись вверх, чем-то напомнив двери открывающегося автомобиля.

Валерка вздрогнул и заметил, как все отступили на шаг назад. А Серега наоборот потянулся вперед, что бы разглядеть, что же открыли «лепестки».

— Ты на карусели давно катался?

Поскольку все молчали и никто возмущения поведением Сереги не высказал, Валерка тоже потянулся вперед и облокотившись на роговую поверхность, заглянул в открывшуюся нишу.

— Бионика – еле слышно, так что мог услышать только Валерка, сказал Серега.

— Красота – сказал Валерка громко.

Действительно под «лепестками» располагались углубления, куда вполне мог сесть или даже лечь человек.

«лепесток» если смотреть на него снизу, имел замутненную матовыми разводами прозрачность.

— Клетки медузы. – сказал Валерка как будто размышляя, но на самом деле его слова были обращены к Сереге. Это был ответ на его замечание. Искусственный объект не мог иметь клеток.

Серега улыбнулся, искоса глянул на Валерку. Что-то потрогал и сказал:

— Огурец. Тепличный огурец.

К тому, что потрогал Серега, это замечание отношения явно не имело.

Валерка понял Серегину мысль. Серега считал, что это выращенный из клеток сифонофора летательный аппарат.

«Вот пижон» — подумал Валерка. «Ничего не понятно, а этот уже и построил гипотезу и бросился спорить в ее защиту».

Вообще Валерка поймал себя на ощущении, что чувствует голод. Ел он часов в десять, перед тем как отправиться в КГБ. Сейчас половина седьмого вечера, а печенье хоть и вкусное, но оно же было к чаю, а не что бы нажираться.

Валерка даже удивился таким своим чувствам.

Человечество на пороге больших открытий, а он только о пожрать и думает.

— А где здесь ближайший ресторан? – неожиданно спросил Серега. – надо, это дело отметить.

Яна и Володя с удивлением посмотрели на Серегу. Абрамов все это время присутствовал чисто номинально.

— Тут Вы правы. – ответил Сереге Тимошук. – ресторана я не обещаю, а поесть сейчас организуем. А то – он усмехнулся — Вы еще оголодаете.

Они опять переместились в загородку.

Еда, которую в корзине поставили под дверь была действительно отменной и никак не уступала ресторанной.

Горячая жареная картошка кружочками, по огромному куску абсолютно постной говядины без всяких прожилок, соус, салат из какой-то южной фигни и свежие огурцы. Огурцы были украшением трапезы. Это не были тепличные, толстые и гладкие до безобразия, которые помянул Серега. В этом году Валерка еще не позволял себе купить таких огурцов. В магазине их еще не было, а на рынке цены очень кусались. Ну и конечно прекрасный белый хлеб — паляныця.

Конечно не ресторан. Но и не столовая.

— Шампанского не будет, — сказал Тимашук, когда Абрамов, как официант распаковывал свертки с едой и тарелками – но, насколько я знаю, против пива вы не возражаете?

Как раз в это время Абрамов достал еще запотевший трехлитровый бутылек пива.

— Как раз по стаканчику хватит – съязвил Серега. – хотя мне нравиться как вы это организовали.

— Спасибо за похвалу, Сергей Юрьевич. Я передам начальству, что Вы остались довольны.

«Вот гад!» — подумал Валерка – «С полковником КГБ пикируется».

— А вот спать придется по военному. Ну если, кто устанет думать о том, что это за штуковина за дверью.

— А есть ли у кого какие соображения? – спросил Тимошук, когда с едой было покончено.

— Нужно с ней детальней познакомиться. То что она не кусается, мы уже, кажется, проверили – ответил Валерка.

— Что нибудь, вам для этого нужно? – спросил Абрамов.

— Несколько баллонов с водородом не помешало бы. Нужно попробовать заставить ее повисеть.

— Доставим. А что-то еще может быть нужно?

— А есть тут телевизор? – неожиданно спросил Серега.

— Какую-то передачу пропускаете?

— Вы, наверное, когда были мальчишкой, Анатолий Иванович, писали стихи?

Такое неформальное обращение к полковнику КГБ изумило Валерку, хотя ничего крамольного в этом не было. Они же не арестованы.

— А как вы догадались?

— Какой же полковник КГБ в детстве не писал стихов? Чтоб дослужится до полковника, или хотя бы до майора КГБ, нужна фантазия. Это ведь не пехота, где одной выслугой можно взять.

— Ну хорошо, хотя на счет пехоты я с Вами не согласен. Вопрос то, к чему?

— Была такая поэтесса, Ахмтова. В школе ее не проходят…

— Я читал Анну Андреевну.

— Так вот она написала «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…»

— …Не ведая стыда».

— Так вот, сор этот — это то, что в мысли автора изначально не входило. Поэт… да не поэт, для решения любой задачи выходящей за рамки заранее известных условий, необходим некоторый мусор — случайный раздражитель. Мозг и так работает, и наверное уже все знает. Надо только помочь ему вывести это знание в сознание. В осознание. Для этого надо дать ему за что-то зацепиться.

Тимошук почесал затылок и поморщился, глядя на Серегу.

— Не то что бы Вы меня убедили, Сергей Юрьевич, но телевизор это не проблема. И четыре телевизора тоже не проблема. К тому моменту, как пиво будет допито, их привезут.

Глава 4. — Крутани!

Тимошук уехал, а Абрамов остался.

Телевизор привезли новый – прямо с радиозавода.

Как ни странно, он сразу заработал. И как это не странно, телевизор уселись смотреть все. Отвлечься, действительно хотелось. Юрий Сенкевич рассказывал о галапагосскихчерепахах. И конечно, слоновые черепахи занимали в передаче не посленее место.

— А почему они такие медленные?

Вопрос Сереги сначала вызвал у Валерки легкое раздражение. Потом раздражение сменилось изумлением. Валерка вспомнил сегодняшнюю Серегину лекцию Абрамову.

Если накачать по панцирь черепахи метану, передвигаться ей будет по легче. Но тогда она станет более доступна для хищников. Хотя какие хищники на галопогосах? Только человек. Моряки использовали черепах как живые консервы. Но ведь эволюция произвела ее такой не под давлением эволюционного отбора проводимого моряками в целях насыщения.

Бр-бр…

— Серега, Володя, Я хочу глянуть, что у этой штуки под «капотом». Помогите мне ее приподнять.

Конечно, пошли все.

Валерка залез под поднятый и поставленный на стулья, вместо домкратов, диск.

По центру, там где обычный сифонофор имел прикрепленные колонии, были гладкие округлые углубления размером в юбилейный рубль. Валерка надавил на одно из них, оно поддалось.

Из под поддавшегося углубления, как из под клапана, чуть зашипело и пошла вонь сероводорода.

Валека отпустил и «клапон» стал на место прекратив шипение. Валерка осмотрел все углубления и увидел по краю одного из них щель. Тонкую, как волос, но щель. Валерка надавил на это углубление, оно также поддалось но ни шипения ни чего, не произошло.

Когда Валерка отпустил этот «клапон», он щелкнув, стал на место.

Щель исчезла.

Валерка достал из кормана стеклограф, и пометил это углубление. Потом он помети, но по-другому то углубление откуда зашипело. Потом Валерка попросил целый полиэтиленовый кулек и получив его, заполнил его газом из шипяшей выемки.

На анализ отдавать не пришлось. Он часть газа выдавил в пробирку и вставил в свой спектроанализатор убрав из калибрации линии кремния. То, что пробирка стеклянная, его не интересовало.

Газ оказался смесью сероводорода и метана.

Все смотрели на Валерку ожидая объяснений.

— Погодите, разбирусь все поясню. – прокомментировал Валерка свои действия.

Сифонофору подняли еще выше, на специальные козлы, которые принесли по указке Абрамова.

Валерка подделал эту операцию со всеми углублениями, которых оказалось сорок восемь.

В тридцати девяти оказался метан в восьми сероводород. Одно было пустым.

— А можно раздобыть ночью баллон с метаном? – спросил Валерка Абрамова.

Через десять минут балон с метаном, пока прошло очередное чаепитие, появился возле сифонофора.

Соорудив нехитрый переходник от тонких шлангов баллона, к отверстию в юбилейный рубль, Валерка начал закачивать метан с пустое отверстие.

Через пару минут сифонофор поднялся и повис над козлами. Валерка освободил закачку.

— А сифонофору кто-нибудь трогал, перед тем как она опустилась.

— Ну конечно. Ее же привезли с очистных.

Вообще все смотрели на Валерку как на волшебника.

Серега потянул за край сифонофора и положил его на козлы.

Козлы убрали, а сифонофор оставался на той же высоте. Его опускали и поднимали и он оставался в том же положении, в котором его оставили. Ни вниз, ни вверх.

— Посмотрим телевизор? – спросил Абрамов.

— Так программа же закончилась.

— Так ото ж.

— Устал я что-то. — Серега сел на край сифонофора.

Все ожидали, что сифонофор опуститься, но он так и остался висеть в 25 -30 сантиметрах над полом.

Серега забрался на сифонофор и влез в одну из четырех ниш, открытых «лепестками».

— Тут удобно. Я тут посплю. Может, какая мысль навется.

Попробовать как там в нише захотели все. Через пять минут в нишах как на сидениях в корусели сидели и Володя, и Яна, и решившийся на это последним Валерка.

Действительно сифонофор напоминал карусель. Вот только нарушая все законы гравитации, эта карусель висела над поверхностью. И даже покачать, как качели ее не удавалось. При этом оставшийся вне «карусели», майор Абрамов поднимал и опускал сифонофор на любую высоту. Вот только наклонить или покачать его не удалось.

— Товарищ майор – обратился так и не сообщившему свое имя отчество майору Серега. – попробуй нас крутануть.

Абрамов медленно повернул сифонофор в право, потом влево. Сифонофор поворачивался без каких либо усилий.

— Сидеть на карусели и не покататься. Товарищ майор, крутани!

И Абрамов крутанул.

Сифонофор действительно превратился в карусель. Он закрутился, причем казалась вращался все быстрее.

Попросить Абрамова тормазнуть, Валерка не успел.

«Лепесток» над Валеркиной головой, щелкнув захлопнулся и перестал быть полупрозрачным.

Валерка оказался в темноте.

— Бля… — выматерился Валерка, имея ввиду Серегу. – крутани ему. Как теперь выбираться?

Изнутри он не мог найти ничего, что помогло бы ему открыть «лепесток».

«Надо что бы кто-то потянул за ту штуковину, которой Серега эти лепистки открыл – подумал Валерка. «Наверно все закрылись. Интересно догадается майор сам это сделать или вызовет кого с бензопилой?»

Валерка полез в сумку, которую автоматически таскал с собой, на ощупь достал скальпель. Он попытался нащупать щель, где «лепесток» закрывался.

Просунуть скальпель под лепесток не удалось.

Валерка сильно постучал в закрывший его «лепесток».

— Эй!

Стука он не услышал, а голос отдался эхом как в каком-то огромном зале. Но «лепесток» открылся и в нишу, где сидел Валерка ворвался обжигающий холод.

Валерка выглянул. Никакого ангара вокруг не было. Сверху, буквально в метре над головой, был «потолок» напоминавший грязное матовое стекло, чем-то сильно освещенное сверху. Все «лепестки» открылись и на этот потолок, дрожа смотрели все четверо прокатившихся на карусели.

Вокруг, насколько видел глаз, был покатый склон и было не совсем ясно на чем этот стеклянный потолок держится.

— Офигеть. — дрожа сказал Володя – Где мы?

Где они, и это было понятно без всяких вопросов, не знал ни кто. Вопрос кто виноват, задавать было так же бессмысленно. Оставался главный вопрос русской интеллигенции – Что делать?

Серега словно прочитал Валеркины мысли.

— А в какую сторону нас крутанул майор?

— Против часовой стрелки, если смотреть сверху.

— Тогда бросаем жребий, кто вылезет и крутанет нас по часовой стрелке. Иначе замерзнем все.

— А по часовой стрелке, по твоему должно нас вернуть назад?

— Есть другие идеи? Вернувшись можно захватить, что-нибудь потеплей тому кто останется и уж тогда разобраться. Ну конечно, если все так как я предполагаю.

Комбензоны были, конечно, плотные, а когда их застегнули молниями оказалось, что не так уж холодно

Валерка полез наружу.

— Эй! Это неправильно, сказал Серега и тоже начал вылезать.

— Давай оглядимся.

Яна, слушая этот диалог и глядя на Сергея и Валерку как на сумасшедших в сумасшедшем доме.

— Вы можете сказать, где мы и что произошло?

— Это просто – ответил Серега – мы не в ангаре, возле шинного завода, а произошло, что мы его покинули. Если бы не время, которое прошло с момента начала действия, я бы предположил, что мы в какой-то из подледных ниш в Антарктиде.

— А что в Антарктиде есть подледные ниши?

— Еще не обнаружены, но принципиальных препятствий к этому нет. Сверху лед. Склон ведет, к какому то подводному озеру, которое лед как линза вытопил из себя.

— Короче бросаем жребий или нет?

— Между кем?

— А кто не согласен? Так есть шанс у всех, а так не у кого.

— А какие есть гипотезы по поводу произошедшего – спросил еще сильно дрожащий Володя. – Что случилось?

У Валерки и Сереги дрожь практически прошла.

— Ну выдавай маэстро – обратился Валерка к Сереге. Какие предположения?

— Если…Если это Антарктида… или какая-то ниша в Сибири… хотя я таких не знаю, и не гипноз — галлюцинация, то наш сифонофор стартовал со скоростью близкой к скорости света, по магнитным линиям, то есть так, что бы мы не чувствовали ускорения. Тогда измениение его массы и размеров могло снести весть ангар к чертовой матери и даже иметь характер взрыва.

— То есть, ты хочешь, что бы мы все вернулись на пепелище, где нас ни кто уже не знает?

— Во-первых, даже если предположить, что Абрамов погиб, Тимошук о нас знает. А Тимошук не сторож на складе телевизоров.

— В любом случае еще не ясно кому повезет – тому, кто вернется или тому, кто останется.

— Ну, тому, кто останется сладко не будет.

— А где теплее, снизу или сверху?

Вообще холодный воздух идет вниз. Но линза работает сильнее туда же. Но сейчас май. И вопрос о том южное это полушарие или нет, очень серьезен.

— А почему вы уверенны, что это Земля? Или что эта земля 20 века – вмешалась в спор Яна. Если принять предположение по поводу скорости света, то мы можем быть, где угодно.

— Да. Скорость света почти как Бог. Делает бесконечными количество рассматриваемых вариантов.

— Давайте бросим жребий – сказала Яна. – все таки, шанс.

Глава 5. – Жребий брошен.

Бросили жребий, договорившись не перебрасывать.

Жребий выпал на Серегу. Валерка был уверен, что жребий выпадет на него. Но уж раз договорились…

Валерка отдал Сереги самое драгоценное, что у него было – свою сумку и когда залез на свое место, снял и кинул ему свой комбензон

– Я за 20 -30 секунд не замерзну.

Серега казалось даже не расстроился выпавшим жребием и Валерка даже прочел на его физиономии: «Ну давайте уже скорее, а то у меня планы на этот вечер».

— По часовой стрелке поехали…- Серега крутанул сифонофору за край, но вместо того что бы закрутиться как карусель сифонофору отбросило метра на три в сторону.

Кто же так крутит.

Валерка выскочил из сифонафора быстро одел лежащий на камнях свой комбинезон.

— Залазь.

— Да не крутиться он.

— Ща зарутиться.

— Он не крутиться, но внутрь я не полезу. Пусть ребята летят, а мы, если хочешь, здесь вдвоем перезимуем. Ты с сумкой расставаться не захотел?

— Ладно. Приготовьтесь. – сказал Валерка сидящим в сифонофоре Яне и Володе.

— Погодите.

Теперь Яна быстро сбросила свой комбинезон и бросила его к ногам Сереги. Володя последовал ее примеру, правда на пару секунд задержавшись.

— Только скорее, а то мы здесь околеем.

— Ща. С двух сторон и когда закрутиться падай вниз.

Последняя фраза предназначалась Сереге, который к концу ее произнесения уже держал сифонофор с другой стороны.

— И раз – скомандовал Валерка. Но ему показалось, что он пытается раскрутить скалу, а не висящий в воздухе объект.

Вращения никакого не было. Сифонофор подвинулся сантиметров на двадцать влево, в ту сторону, в которую валерка пытался его раскрутить. Видимо он это сделал посильнее Сереги. Но других результатов не было.

— Давай поднимем его повыше – предложил Серега.

Они подняли его по выше, но это тоже ничего не дало. По часовой стрелке сифонофор вращаться не желал.

— Может против часовой – предложил дрожащий от холода Володя.

Яна испугавшись, что Сергей и Валерка выполнят его пожелание, юрко выскользнула из сифонофора и дрожа стала одевать комбинезон.

— Не с меня хватит. Будем выбираться ножками.

— Ладно. Если доберешься, сказал Валерка Володе – поторопи помощь.

— И раз…

И они с Серегой вновь крутанули, но уже против часовой. Однако эффект оказался тот же самый.

Сифонофор категорически отказывался вращаться. Володе бросили его комбинезон.

Глава 6. – Экскурсия.

Так уж сразу сложилось в их группе, что лидерами были Валерка и Серега. Собственно они привыкли командовать. Это они всегда составляли списки, что кому брать в экспидицию и где делать привал. Причем в этом двуедином руководстве, Серега всегда выступал с предложениями, а Валерка их утверждал. У самого Валерки предложений не очень и было, а вот Серегу с его фантазиями, заносило в несусветные дали, откуда приходилось возвращать его на грешную землю.

Сейчас, по предложению Сереги, утвержденному Валеркой, они топали вниз по абсолютно голому каменистому склону вниз.

Валерка присматривался к Яне. Первые интонации истерики исчезли и не оханий ни аханий от нее они не слышали. Ровное рабочее отношение к происходящему.

Конечно и у него в душе переодически вспыхивала искра ужаса и хотелось выкрикнуть

— Пиз…ец!!! Неужели это не сон?

Но то, что это не сон он понимал хорошо а значит нужно принимать жизнь как данность.

Когда-то в детстве, десятилетним, лесах своего родного Вольска, осенью, в непогоду, он заблудился и умудрился найти трясину. И не только найти, но и попасть в нее.

Он тогда уже попрощался с жизнью, но не запаниковал. Он периодически кричал, стараясь как можно меньше двигаться.

Тогда был сильный ветер и надежды на крик было мало.

Трясина тянула его медленно. Когда его шандарахнуло по голове, он даже сразу совсем поник, мало того, что он в трясине, но его еще сверху веткой судьба решила добить. Только потом он понял, что судьба подарила ему спасение. Шишка на голове прошла через неделю, а ветка была такой, что ему удалось выбраться из трясины.

С тех пор он всегда старался смотреть куда вступает. И по лесам гербарии не собирал. Но Серега, гад, его на этот раз просто опередил, своим «крутани».

Серега был неустрашимым оптимистом, поскольку, не смотря на весь свой материализм, верил в судьбу и в то, что до 2018 года он доживет. Откуда взялась эта цифра, Валерка не знал, но сама цифра секретом не была. А потому Серега все происходящее воспринимал как неприятности, явно не угрожающие его жизни. Ведь до 2018 еще гулять и гулять.

А вот Володя, хоть и не ныл, но выглядел совершенно подавленным. Скажи ему лечь и дожидаться смерти, ляжет и будет дожидаться.

Но Яна?

Сейчас под комбинзоном не видно даже намека на ключицы, но думая о Яне, Валерка их все время видел перед собой.

Валерка отогнал это видение. Его градусник был предназначен для воды и начинался с четырех градусов плюс. Наверху температура была явно ниже. Топали вниз, а не вверх, потому как вверху был лед и шанс выбраться на заснеженную поверхность Антарктиды в мае, что для северного полушария была равно ноябрю за полярным кругом, удовольствием большим не казалось. А внизу могла быть талая вода. Ведь куда-то лед подевался с того места по которому они шли, а вода, если все-таки температура в плюсе, это растения. Растения это костер. Растения это возможно какая-то живность.

Не умирать же от безнадеги, в конце концов?

Кроме того, расстояние между каменистым склоном и ледяной крышей этой бесконечной пещеры, при движении вниз увеличивалось.

Склон был пологий и не мешал быстрой ходьбе.

Толи они согрелись от ходьбы, толи действительно стало теплее, но даже трудно переносивший холод Володя перестал дрожать и заговорил увереннее.

Унылого настроения не было ни у кого. Умирать уже ни кто не собирался.

Решили остановиться на предположении что они в Антарктиде, причем в западном полушарии, поскольку солнце сквозь лед, означало день. Валерка скептически относился к этим предположениям Сереги, но они позволяли выработать хоть какой-то план действий. Потому, как даже очень плохой план, лучше никакого.

Спуск стал более пологим, а ледяной потолок стал выше и у них появился некоторый обзор. Пока он составлял километра полтора. Серега через каждые метров двести складывал пирамидки из камешков. Вдруг придется вернуться.

Появилась и зелень. И Валеркины градусники заработали.

Через час «экскурсии», так Серега назвал их путешествие появились маленькие лужи и снизу, в нависавший лед, врезались скалы. Видимо эти скалы как колону и поддерживали ледяной купол от обрушения.

Сам купол резко ушел вверх и если бы не скальный рельеф, то можно было бы видеть достаточно далеко.

Теплеть стало значительно резче и еще через пол часа, градусники показывали 15 градусов.

— Ветра нет. Вот и обмена воздушными массами нет. Поэтому на верху так холодно.

— Скалы мешают обмену – отпарировал Валерка Серегиной реплике. Иначе теплый воздух стал бы быстро перемещаться вверх, а холодный наоборот. Как раз тогда появился бы ветер.

— Давайте делать привал. – сказала Яна. – Нужно оглядеться и прийти в себя.

Предложение возражений не вызвало, вот только привалиться было не к чему. Скалы поверхность скал кое-где была сухой, от стекавших по ним капелек, но у самой земли сухого места обнаружить не удалось. Решили осмотреть две ближайшие скалы. Ложиться прямо на грунт, психологически напрягало.

Но скалы находились в метрах ста друг от друга.

Поэтому решили разделиться. Валерка пошел с Яной, а Серега с Володей.

— Вообще – сказал Яне Валерка, когда они прошли половину расстояния до «своей» скалы, конспирация наверное потеряла смысл. Моя фамилия Хлызов, я…

— А я думала Вы один из учеников Хлызова. Я читала вашу диссертацию, поэтому и «заказала» кого-нибудь из группы Хлыхова.

— Вы получили всю группу. Но видимо, тот кусок который Вас заинтересовал, продиктован Серегой.

— Я заметила, что он фантазер.

Они подошли к скале и начали ее обходить снизу.

Валерка внимательно осматривал растительность в достатке присутствующую на скале, мох на сухих и синезеленые водоросли на мокрых частях камня, не вызывали никакого удивления. Но вот у подножья скалы Валерка увидел Cladonia giferina.

— Яна! – с некоторым волнением сказал Валерка. – я нашел Ягель.

— Я тоже кое-что нашла – сказала Яна и Валерка подумал, что она не поняла значение его находки. – Посмотрите Валерий Николаевич.

Там куда показала Яна, на высоте метра два, был каменный порожек а над ним зияла темная пустота.

Валерка решил отложить объяснение всей важности соей находки на потом, и найдя пару подходящих выступов, полез на верх.

Темное углубление, было не столько пещерой, сколько впадиной. С правого края с самом низу впадины, в довольно глубокой на первый взгляд выемке, образовалось полуторо метровая «чашка» с талой водой. Причем было видно ручейки которые ее наполняли и те, которые ее опустошали. А вот по краям этой – пещеры впадины, были, испещеренные мелкими пороздками пересохших ручейков, полутора- двухметровые козырьки.

— Ну что же, — подумал Валерка – нормальное место для привала и развед-базы. И главное ягель. Ягель означал жизнь. То есть, есть можно было и сам ягель, что не вкусно но в принципе возможно, но раз есть ягель, есть и пищевая цепочка.

— Ну что там? – спросила Яна снизу.

— Тут наша база – усмехнувшись и спускаясь сказал Валерка. – Пошли за ребятами.

Серега и Володя шли навстречу.

— Смотри, это случаем не ягель? – Серега протянул Валерке кусок мха.

— Ягель. Cladonia giferina. – улыбнулся Валерка. –Видимо в недостатке этого растения проблемы не будет.

— Значит… С голода не помрем.

— Это можно есть? – спросила Яна с удивлением, переходящим в недоверие.

— Можно есть, все что есть – хихикнул Серега. – А ягель есть.

— Мы нашли место под базу – Сказал Валерка. Это большая выемка в скале, с большой лужей талой воды, по центру.

— А зачем база в скале? – спросил Володя. – Там наверняка более сыро и холодно.

— Ну входное отверстие не очень велико, метров шесть ну и метра два в высоту. И хотя внизу пещеры трещины, если закрыть вход, то ее вполне можно обогреть.

— Какой ты говоришь вход? Пойдем глянем.

И Валерка понял. Нет, Серега все-таки гений. Он не видел этой пещеры и не видел козырьков по бокам, но только услышав размер входа, сразу построил некоторую осмысленную гипотезу.

— Ты думаешь…? – спросил Валерка.

— Я думаю, что не зря же я отмечал дорогу.

— Вы это о чем? – спросила Яна. – Вы телепатией не владеете, случайно? Я еще там заметила какие-то странные у вас диалоги.

— Нет, телепатией мы, слава Богу, не владеем – Валерка представил, каким было бы кошмаром читать все Серегины мысли. Но мы просто привыкли друг к другу. Серега хочет притащить сюда наш летательный сифонофор и втащить его в пещеру.

— Зачем?

— Ну может, удастся разобраться как оправиться назад.

Глава 7. Шпаргалка.

Серега стоял перед скалой в молчаливом недоумении.

— Я вот думаю, яка я освидчiна Людина. И що? Це допоможе?

Об этом Валерка почему-то сразу не подумал. Ну конечно, и Серега и остальные, не особо напрягаясь, один раз справятся с подъемом. И два раза справятся…

— Ну значит построим лестницу.

Небольших камней действительно хватало, но сейчас действительно хотелось отдохнуть.

Серега все-таки заглянул в пещеру и охнул, увидев козырьки.

— А я то думал, как ты догадался? – сказал он, глядя на Валерку. – А тут, шпаргалка.

Серега извлек большую лупу, и очистив ямку на более менее освященном месте, бросил туда сухого мха, улегся рядом и стал ловить фокус.

— Ты пальцем попробуй, если где-то будет горячо…

— Ага. У меня пальцев всего десять, что бы костры ими прикуривать, сказал Серега, но палец под лупу все же поставил.

— Вообще-то есть спички.

— Ну, это пока, проба пера. Нам здесь костер не очень и нужен.

Валерка неожиданно понял, что потеплело. Ему даже стало немного жарко в комбинезоне. Он глянул на градусник . +17.

Значит теплело не от того, что они спускались, или не только от этого, но и от солнечных лучей пробивавшихся сквозь лед. Видимо, когда они здесь оказались, было утро.

— Да. — как в ответ его мыслям сказал Серега. – В Антарктиде сейчас полярная ночь.

— Значит мы не в Антарктиде? — с какой-то непонятной надеждой спросила Яна.

— А что от этого легче?

— Ну. Не знаю. – Яну толи смутил сам Валеркин вопрос толи немного насмешливый тон, которым он был задан.

— Если предположить, что наше путешествие, по времени происходило менее полу-года – мы не в Антарктиде.

— Наше «путешествие» происходило пять минут. Я случайно заметил время, посмотрев на часы перед «Крутани». – это уточнил Володя, который все это время казалось уже спал свернувшись калачиком.

— Это субъективное время. – ответил Серега – Хотя предполагать путешествие во времени, оснований нет. Вот только я себе не могу представить, где в Канаде, или Гренландии, может быть такой артефакт. Но ведь путешествие во времени в принципе невозможны? Мы же не в научной фантастике, а в реальном мире.

Осмыслив бессмысленность своих попыток сфокусировать шедший сверху свет, Серега спрятал лупу в карман и развалился на спине, как будто загорал.

— А почему невозможны Сергей Юрьевич?

— Яна. А можно бестактный вопрос? Сколько вам лет?

— А Вам?

— Мне тридцать три.

— А мне двадцать восемь.

— Двадцать восемь мой любимый возраст.

— Почему?

— Я когда-то…когда мне было еще двадцать четыре года, отдыхал в алуштенском санатории. Буквально за два дня до окончания путевки, встретил замечательную женщину. Ее звали Ольгой. Ей было двадцать восемь лет.

— Ну хорошо хоть не Яной звали, а то я бы подумала что вы ко мне пристаете.

— История с Яной, была у меня, когда мне было шестнадцать. Это была самая романтичная сказка. Мы отдыхали в палаточном городке в Кириловке. Это на Азовском море. Но ей было девятнадцать.

— Вы любитель курортных романов?

— Это не я. Это девочки. Девочкам нравиться узнавать что-то новое. А я быстро надоедаю.

Валерка обалдел. Этот гад, начал охмурять Яну, просто в наглую. Пикирует.

— Вы не производите впечатления обиженного женским вниманием.

— Так вот о возрасте. Может нам, нам всем, пора перейти на менее формальную форму общения. Например на «ты». Вы, конечно не выглядите на 29…

— Старше?

— Не напрашивайтесь на комплимент. Вы знаете что намного моложе. Так как на счет перейти на ты?

— Согласна. Сегодня я уже узнала, что Валерий Николаевич это и есть тот самый Хлызов…

— А как ваша фамилия?

— Моя фамилия Абрамова. Я дочь майора Абрамова, что бы не было недомолвок.

— Моя фамилия Ростовцев и твой папа, не смотря на свою профессию, произвел на меня благоприятное впечатление.

— Значит все-таки несмотря?

— Несмотря. А Вы как хотели бы?

— Значит, Яна, в это путешествие, — Валерка просто был ошеломлен – нас оправил Ваш папа?

— Но он же не знал… Кроме того, мы вроде договаривались перейти на ты?

— Мой папа, тоже привлечен сейчас в КГБ. А вообще он доктор цитологии. Защищался в ЛГУ. А майор, потому как майор запаса войск гражданской обороны. После аспирантуры ему присвоили.

— Представляю, каким ослом я выглядел, разговаривая с ним как с недоучкой.

— Не волнуйся, он не обидчив.

— Скажите, а Тимошук, Вам…тебе, не дядя?

-Нет. Но тут я знаю ни как не больше вашего. Предполагаю, что он занимается явлениями, выпадающими из общего ряда. Ну там, «летающие тарелки», Ети. Меня ведь тоже первый раз привлекли.

— А я, — неожиданно сказал Володя – просто окончил химтех и выиграл десяток олимпиад за рубежом. А поскольку вел я себя там подобающим образом, меня уже лет пять, периодически привлекают, как эксперта. Ну там кода какое-то вещество установить надо.

— А мы – с Валерием Николаевичем, попались на очистных, где проверяли новый прибор.

— А что за прибор?

— А вот он – Валерка достал из сумки спектроанализатор и стал объяснять его принцип действия.

Через минут пятнадцать, Валерка проверил термометр. + 18.

— Пора попытаться притащить сюда нашего сифонофора – скомандовал Валерка и они пошли в верх.

***

Очень хотелось есть. Попытка пожевать ягель, успеха не принесла. Горький он был до ужаса. Видимо голод еще не достиг той силы. Но все периодически пробовали это делать. Нужно будет научиться его заваривать. А пока пару килограмм собранного лишайника, Валерка замочил в одной из проточных луж, слегка придавив камнями.

Они шли уже больше часа, а температура и не думала падать. Но комбинезоны КГБ, казалось, готовы к любому перепаду. После первой дрожи, когда они прямо из мая попали в зиму, все время было вполне комфортно. Один раз они сбились и Валерка хихикнул над Серегой (точно зная, что это скорее для себя, чем для него), но Яна немедленно вступилась и сказала, что только благодаря Сереге, у них в новом мире, появилась первая известная дорога.

Глава 8. Ну, поехали.

Когда они подошли к оставленному сифонофору и попытались его толкать, то обнаружили что занятие это весьма утомительное. Сифонофор висевший в тридцати сантиметрах над поверхностью и в метре он ледяного потолка, двигался туда куда его толкали очень легко, даже приходилось его придерживать, но он двигался вперед по какой-то страной траектории. Расстояние от поверхности увеличивалось незначительно, но по мере роста расстояния до ледяного потолка росло.

— Так – вдруг сказал Серега остановившись. – От работы кони дохнут. Стоп господа.

— Есть идеи – спросил Володя.

— Есть. Я тут когда мы первый раз спускались видел плоские камни. Меня интересуют наиболее тонкие образцы, подъемного веса и с большой поверхностью. Нужно минимум четыре.

— На памятные таблички? – то ли шутя, толи грустно отреагировала Яна.

— На весла.

Тут уж и Валерка, привыкший к перпендикулярному мышлению, обалдел. Но, а почему не попробовать. Только в отличии от идеи которую высказал Серега.

— Не надо искать камни. Погодите немного.

Валерка достал из сумки три сачка с телескопическими ручками, куски парусины, проволоку и изоленту.

— Вот. – сказал он минут через десять. – Не весла, но и не камни.

-Класс! – Класс это было обычное слово, которым Серега всегда отмечал Валеркину работу. Была ли это прокладка текущего крана или еще чего. Серега всегда восхищался тем, чего напрочь был лишен сам. – Ну а теперь по коням.

Они забрались в сифонофор.

Поскольку поворачиваться сифонофор отказался, получилось, что с одной стороны в нужном направлении «греб» Валерка, а с другой, Серега и Володя.

Но грести оказалось очень просто. Ветра не было и сифонофор по инерции двигался в нужном, задаваемом ему направлении.

Он двигался почти над землей, держа от нее определенное расстояние, но оно постепенно увеличивалось.

— Это какая-то функция расстояний от пола до потолка — прокомментировал это изменение уровня Серега.

Сифонофор плыл над поверхностью.

— По крайней мере нашли способ путешествовать не ногами – прокомментировала положение Яна.

Володя молча.

Валерку, который сам был молчуном, молчащие рядом раздражали. Он привык ориентироваться на реакцию.

А если реакции не было?

— Я вот все думаю… – начал свои обычные рассуждения Серега

— А ты не думай – хихикнул Валерка.

— Это же он как воздушный шар летит, а не как антигравитация, которой быть не может? Что же он не летит на одном уровне или к верху, или к низу, а выбирает какую-то странную функцию высоты? И почему он остановился, там, где остановился? Может у него, где ограничитель расстояния до верха и до низа есть?

— Хочешь сказать измеритель клиренса от пола и потолка?

*Тетрадон – аквариумная рыбка из южной Америки. При вытаскивании из воды, или при попытке ее схватить, резко раздувает свое тело, превращаясь в шар. Защитная реакция.

*Дафния — пресноводный рачок. Используется как корм аквариумных рыбок.

Керамзит

«Эволюция функций движения, белковых систем».

Памятка один

Кстати, познакомьтесь, наш химик — Владимир Антонович Иванов (ровестник), микробиолог Яна Григорьевна Петрова, Валерий Николаевич Сидоров – тут Тимошук обращался уже к Владимиру Антоновичу и Яне Григорьевне – гидробиолог, и биолог широкого профиля Сергей Юрьевич Павлов

Памятка два

Анализаторы щелочности и PH никогда не мешали, и уж о малом наборе отверток и ключей с пинцетом и скальпелем, говорить не приходилось. На дне сумки валялись сачки разной ячеистости с телескопическими ручками, моток сталистой проволоки, изолента, пру кусков парусины, для дафний, гвозди, гайки… Обычный набор ихтиолога.

Валерка сунул он в карман и спектроанализатор, над которым последние дни еще немного повозился. Их же не как писателей зовут, значит нужно быть во всеоружии. Лупы у Сереги всегда по корманам. Валерка еще сунул в сумку шкалик с дихлорэтаном

Памятка три

«Тазик» был в диаметре метров шесть, семь. Внутри лежало нечто напоминающее крышку тазика, но меньшего размера.

*Тетрадон – аквариумная рыбка из южной Америки. При вытаскивании из воды, или при попытке ее схватить, резко раздувает свое тело, превращаясь в шар. Защитная реакция.

Керамзит

«Эволюция функций движения, белковых систем».

На будущее: центр системы отсчета не может располагаться в любом произвольном месте он может находиться только на одной из точек сетки данного масштаба.